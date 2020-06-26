【一劍浣春秋】辛苦入行卻搞不到三上悠亞！男優是壟斷行業？

最近很多人對男優的工作有興趣！

為什麼？因為能靠著下半身工作、一天射女數十人是每個男人的夢想，只是很奇怪，看看業界的頂級片商，為什麼演來演去就這個男優？

金字塔頂端的清水健。 圖／翻攝自ananweb

這點知名男優清水健說過了，男優的世界是金字塔，最頂級可以和三上悠亞交戰的大約20人左右，然後一層一層下去等級愈來愈低，最底層的就是那些只能穿著三角褲在女優身邊擦槍的汁男優，當男優和女優打得火熱的時候他們只能在旁邊看，收工了也只能拿到交通津貼⋯⋯

所以男優這行折損率很高，一年幾十個出道最後只有個位數的人能撐到破冬。好，以上這些東西大家想必都看到爛了，重點是男優這行既然這麼操這麼辛苦，偶爾還得像南佳也勇者鬥惡龍或是像森林原人被西野翔穿情趣內褲狂插小菊花，那為什麼有人可以出道30年還樂此不疲？從少年郎一路幹到變成怪叔叔？

被西野翔走後門的森林原人。 圖／翻攝自naver

這一定有問題！

其實看某些男優過的日子還真不覺得他們有多辛苦。打個比方，加藤鷹和清水健都喜歡玩車，而且是那種大多數人買不起的名牌跑車，最重要的是因為AV男優不被認可是一個工作，所以他們都是捧著現金去買的；另外，有魔舌鬼手之稱的吉村卓則是喜歡出海釣魚，而且據說私底下生活很有品味也很有禮貌，和他在淫光幕上猥瑣的大叔形象相去甚遠；而且別因為他們整天在淫光幕前搞女優就以為女人看到他們就像看到鬼，事實上蠻多男優女人緣挺好的，清水健先後結了兩次婚而且都有小孩，加藤鷹更是把自己當偶像明星打死不認和麻生早苗的一段情，現在則是到處炫耀女友是讀東大的還會講四種語言⋯⋯

與加藤鷹情同父子的吉村卓。 圖／翻攝自twitter

看到這裡，淦，除了工作不被銀行認可不能貸款外，男優這工作根本人生勝利組，為什麼還有人說新血不足、新人都待不久？

問題有兩個，一個是AV男優缺乏透明的升遷制度，我們都知道男優是階級社會，能在S1搞三上悠亞、在Moodyz和高橋聖子大戰的就那麼幾個，但問題是誰決定這些人是金字塔級的頂端？之前好不容易搞個AV男優協會，結果因為片商有意見、內部成員又分崩離析，連澤井亮用Line約炮未成年少女都處理不了；再來這一行充滿了各式各樣的師徒及裙帶關係，暗黑周杰倫東尼大木為什麼會去做AV男優？因為他爸爸認識某位拍成人片的導演，又不想每天兒子窩在家裡無所事事，所以就叫他去片場工作，結果就這樣一做30年。

另外，或許各位不知道，別看現在吉村卓一副大叔樣叫某些人覺得不大舒服，每一年他會都會挑兩三個節日向師父加藤鷹請安，雖然兩人形象相差甚遠，一個是金手指祖師爺一個則是自創性愛體位的一代宗師，但兩人的師徒情分卻是一輩子，而且不只是他們，新一代崛起的肌肉男內村雅人也是清水健的直傳弟子，把自己練得一身筋肉據說也是清水健的建議〜

清水健的弟子內村雅人。 圖／翻攝自twitter

寫到這邊你就明白了，AV男優當然有他們辛苦的地方，要勇者鬥惡龍和沒性趣的女優上床，要和人妖比誰比較粗大長而且還要被女優走後庭花，然後還得因為長年用奇怪姿勢讓導演取景而導致跌打損傷，但這一行最大的問題是被很多人看不起的社會壓力（日本是很群眾的國家），以及入行後前途茫茫不知道什麼時候才能成功、才算成功的恐怖狀況。

你自己想想好了，如果出道一年，只能在女優旁邊站著當汁男優連摸都不准摸或是好不容易可以和女優交戰卻驚傳有人染上HIV病毒，這一行你還待得下去嗎？