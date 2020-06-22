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南韓女排李多英甜美外貌超吸睛 網友大喊：想戀愛
被公認為韓國最美排球美女的女排國家隊成員李多英，因高超球技及亮麗甜美的外貌，引發球迷之間的熱議，而私下她也常在社群平台大方分享生活美照，吸引超過20萬名粉絲追蹤。
擁有179公分高挑身材的李多英在球場上備受球迷關注，超長美腿加上精緻的五官，可說是完全不輸當今南韓女團的外表。不過別於球場上競爭與廝殺的模樣，當李多英換下體育服畫上淡妝，甜美外貌更是瞬間迷倒一票粉絲，還有網友直言有戀愛的感覺。
今年23歲的李多英生於運動世家，爸爸為前鏈球名將李周烔，母親則為前奧運國手金慶熙，與姊姊李在英從小在家庭環境的耳濡目染之下，都成為南韓女排國家隊的成員，兩人在場上也展現相當的默契。
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