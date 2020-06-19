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【一劍浣春秋】和女優當鐘點愛人⋯男優爆料她們不為人知的一面！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
喝酒喝到忘了工作的深田結梨。 圖／翻攝自twitter
喝酒喝到忘了工作的深田結梨。 圖／翻攝自twitter

和這麼多女優合作，男優對她們有什麼看法？

雖然業界禁止男優和女優談戀愛，不過他們畢竟是第一線和女優接觸的人，再加上近年來有些男優開始上談話性節目聊到與女優演出這一塊，也讓我們知道有些人並不如我們想像。像波多野結衣，看她暗黑林志玲的外表，看她與大槻響的好交情以及搞笑的演出，你應該猜得出她不擺老、沒架子、是個大家都歡迎的女優，但你可能沒想到對床上的男優來說她可是個惡魔！

原來她喜歡在攝影機看不到的地方「玩」男優，知名男優清水健就說每次和波多野合作都要很小心，因為她會趁大家很專注演出的時候偷挖男優的小菊花，注意力不集中的男優往往會忍不住笑場吃NG，然後波多野還會裝沒事，有夠壞〜

會偷襲男優的波多野結衣。 圖／翻攝自<a href=
會偷襲男優的波多野結衣。 圖／翻攝自

另一位已經轉職為潮流女神、宣誓要成為女版木村拓哉還成了YouTuber的明日花綺羅也是男優們討論的對象，一來她很紅，蹭她就能吸引影迷關注，二來從她出道大家就覺得這人很妙，知名的金手指加藤鷹就說出道30年第一次碰到這樣的女優，倒不是她規矩很多或是演出很吵（明日花初期以很會叫著稱，有人還開玩笑說看她的片子最好關靜音），而是她在演出前一定要喝紅酒，喝愈多愈有Feel，效果也愈好！

由於她片子賣得超好，再加上大家第一次碰到喜歡喝紅酒的女優，所以一傳十十傳百，所有AV男優都知道有明日花綺羅這號人物，只是大家都沒想到她後來變化這麼大－－不只是臉蛋愈來愈精緻身材也雕塑得像尊雕像，更猛的是她完全轉職成功，不只成為眾多少女的偶像，而且開設的服飾品牌推出什麼產品都秒殺，讓每個男優都驚訝AV界竟然有這麼一號人物，也有人因此覺得之前能和她一起演出是與有榮焉⋯⋯

演出前必喝紅酒的明日花。 圖／翻攝自twitter
演出前必喝紅酒的明日花。 圖／翻攝自twitter

不過大部分的男優對女優的印象還是停留在她們的床戲演出，肌肉男黑田悠斗就說他對兩個女優最有印象，一個是有史以來最強的性愛怪獸，這人有多猛呢？有一天，這位女優收到一個案子，要同時和20個男優肉搏也就是21P的激烈演出，就當每個男優都全力演出，把這個女優是捅了又捅插了又插吱吱叫個不停應該有好幾天會腿軟走不動後，想不到她老兄竟然收工後就衝到酒吧再釣個男人去厚德路再來一發，這種好像無底洞的性慾讓大家覺得她真是興趣與工作結合，來拍片真是對了。

她是誰呢？黑田悠斗沒講，大家也沒猜出來。還有一位女優也很扯，有一天，黑田悠斗收到一個通告，演出的內容是有位女優喝酒喝到變野獸，把男優當人肉按摩棒用瘋狂做愛。結果這位女優一面喝一面搞，啪到一半的時候竟然轉過頭用迷濛的表情對著黑田說：「咦？我們是在工作還是在約炮？你在幹嘛？」

喝酒喝到忘了工作的深田結梨。 圖／翻攝自twitter
喝酒喝到忘了工作的深田結梨。 圖／翻攝自twitter

黑田頓時頭頂三條線，原來這女優真的喝醉了！

文章一發出去馬上有人對號入座，來過台灣、以童顏巨乳著稱的小可愛「深田結梨」很不好意思地承認那個喝酒喝到忘了在工作的人就是她，也為那天的失態說對不起。所以就算東尼大木說很多女優「不可愛」、就算清水健說很多受不了這一行的工作壓力以及沉重的疲勞感，但看了黑田悠斗的爆料想必很多人對AV男優這分工作憧憬更多，好想用下半身的性福去拼下半生的幸福啊⋯⋯

女優

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