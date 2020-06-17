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烏克蘭空手道一姐兼具實力與美貌 擅高難度勾踢蠍子踢

香港01 / 公相君
烏克蘭空手道一姊實力美貌兼具。圖片來源／ 臉書
烏克蘭空手道一姊實力美貌兼具。圖片來源／ 臉書

之前介紹過「柔道女神」Daria Bilodid，原來烏克蘭還有另一位「實力與美貌並重」的選手，那就是「世界排名第一」的空手道組手運動員——Terliuga Anzhelika。另外也分析一下她擅長的「蠍子踢」。

大家不要看Terliuga Anzhelika 樣子姣好、金髮碧眼一幅楚楚可憐、弱不禁風的樣子，其實她可是烏克蘭著名的空手道運動員，在世界空手道聯盟（WKF）女子55公斤量級中坐擁「世界排名第一」的殊榮。

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Terliuga 小時候跟父母一起跟祖父母居住，自少便展示出活潑好動的一面。當晚上所有人都在休息時，小Terliuga 仍要在住所來東奔西跳至少半個小時才願意去睡覺。有見及此，Terliuga 的母親決定在Terliuga 7歲那年帶她去學習不同運動，以抒泄其無窮無盡的精力。Terliuga 學習過跳舞，但由於種種原因，Terliuga 最後選擇了空手道。

經過一段時間後，Terliuga 開始參加空手道比賽，最初是本地賽事，然後便是全國性賽事。在14歲那年，Terliuga 終於首次在國際比賽中奪得第一名。此後，Terliuga 更是愈戰愈勇，不斷出戰國際賽事。可是，在數年後她卻陷入了空手道生涯的低谷，有一段頗長時間都不能獲獎，令她失卻了對空手道的熱情，甚至一度想過放棄空手道。

不知何故，我不再相信自己，也不再相信自己可以做任何事情。我以為自己的水平已經到達極限，已經不能做得更好。於是我退出了，有一段時間沒有再去訓練。那大約有8個月。

Terliuga Anzhelika

但是烏克蘭空總卻沒有放棄Terliuga，仍然對Terliuga 充滿相心。他們建議Terliuga 代表烏克蘭去參加2015年在德國舉辦的世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）。Terliuga 在沒有任何期待的情況下參加了比賽，不料竟然贏得了久違的冠軍。這次勝利對Terliuga 意義深遠，Terliuga 因此重拾對空手道的熱情和動力，讓她決定在空手道堅持下去，造就了Terliuga 日後驕人的成就。

時至今日，28歲的Terliuga 被認為是世界上最強大的空手道女選手之一。她贏過歐洲錦標賽冠軍、15次世界一級空手道超級聯賽冠軍、2017年世界一級空手道超級聯賽總冠軍、更是世界空手道聯盟（WKF）女子55公斤量級世界排名第一。Terliuga 更奪得了東京奧運的出賽資格。

在空手道場外，Terliuga 更因為高佻身材和亮麗面孔，經常在社交媒體分享日常生活美拍，吸引不少粉絲，甚至被譽為「最美」的空手道家。

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Summer ❤️

AnzheLika Terliuga（@likusya.01）分享的貼文 於 張貼

Terliuga Anzhelika 以其靈活猛烈的進攻風格而著稱，她的踢擊技巧十分出色，尤其擅長以「勾踢」（Ura Mawashi Geri）搶分而脫穎而出。

到底「勾踢」是甚麼呢？

大多數人對勾踢的形象一般比較模糊，不單是因為在比賽場上很少見到它們的蹤跡，亦是因為它踢法上比較「彆扭」，令人覺得有點不切實際的錯覺。

勾踢之所以特別「彆扭」，主要是因為它的踢擊線要來回中線兩邊，而不像一般踢擊般單向移動。無論是前腳踢擊，還是後腳踢擊，都需要在踢擊腳提膝置於中內側，然後才進行勾踢的踢擊動作。當然視乎情況而言，實際應用時並不需要一定完整提膝。

在半接觸搏擊比賽（如空手道及跆拳道）中，勾踢有時亦被用作反擊腳，甚至是截擊腳使用。在「寸止」空手道比賽中，雙方選手一般會在中距離施展打擊技術，以便展示完整動作增加得分機會。這時候就可以如影片選手般，在對方從中遠距離接近的一刻起腳，以勾踢截擊對方的直拳攻擊。

在WT跆拳道比賽中，勾踢是反擊來自外門（背面）旋踢的有效方法之一。由於背部並不是所有部位都能得分，而上身倚後能避開非追擊的外門上段旋踢。假如對方踢擊時上身靠前的話，更有可能以勾踢踢頭得分。

甚至衍生出一種名為「蠍子踢」的近距離勾踢。但這種腳法毫無威力可言，只適用於半接觸式的搏擊比賽。可以算是武術運動化後，由於賽例為保護選手安全，降低打擊要求的副產品技術。

可是，在全接觸搏擊運動中，由於勾踢卻很少用作截擊，而更常作為掩護外門（身後位置）之用。

原因非常簡單，因為勾踢的力度不足，截擊效果並不顯著。截擊對手，顧名思義就是要令對手停止向前進攻，因此截擊踢擊必須前提要具有一定KO能力，又或是能夠產生穩固的結構停住對手。勾踢既沒有旋踢的KO能力，又沒有側踢的穩定抗力。除非是巧妙地擊中下巴，否則很可能停不住對手之餘，更會因此而露出身後弱點，或是因為側身而在近距離陷入困境。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 跆拳 柔道 東京奧運

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