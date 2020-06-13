【一劍浣春秋】壞事都有她們！為什麼藝人腥聞總離不開AV女優？

這陣子日本藝能界最轟動的新聞是什麼？應該是搞笑藝人渡部健的腥聞了。

他是誰？他是日本第一美女佐佐木希的老公，也是全日本最讓人羨慕嫉妒恨的男人，但說也奇怪，家有如此嬌妻，照理來說應該每天收工就回家行房交功課，只是人也娶了孩子也生了，渡部健卻和羅志祥一樣成了時間管理大師，逮到機會就偷腥，甚至還被影射把佐佐木希當沙包鬧家暴⋯⋯

渡部健的腥聞轟動日本。 圖／翻攝自yamachan01

這件事和暗黑界有什麼關係呢？是的，如你猜測的，渡部健偷腥的對象有AV女優，腥聞出來的第一天就有人爆料他至少啃過3位AV女優－－她們分別是瀧川惠理（出道時的藝名是有澤實紗）、片桐襟理香以及神宮寺奈緒，坦白說如果此事為真那渡部健的守備範圍可能遠比想像中寬廣，神宮寺雖然是在熟女片商Madonna發片但還不到25歲，片桐襟理香則是曾和椎名空一起出櫃的暗黑界第一代網紅，至於瀧川惠理嘛，她已經五十路了！

也許有人覺得這是女優拓展知名度的大好機會，但之前摔角選手木村花讓大家怕死了網路霸凌，所以三位女優很快就發表聲明否認和渡部健的關係：瀧川惠理說自己是「不倫反對派」，只要對方有老婆她跑得比誰都快；片桐則是承認在2014年的時候見過渡部一面，但之後就沒再也沒連絡了，更何況在2017年後她就移居台灣，怎麼可能還有機會和這位知名諧星搞不倫？至於神宮寺奈緒更帥氣，她連渡部健的名字都不提，直接就說「和我無關」，請大家不要亂猜測了。

否認涉入緋聞的片桐。 圖／翻攝自mgstage

那，究竟是哪位AV女優和渡部健睡了？

目前還不清楚，看日後有沒有人爆料吧，不過很奇怪，你有沒有發現AV女優似乎特別容易和演藝圈的A咖連在一起？在之前，傑尼斯偶像團體V6的成員森田剛是和麻豆出身的女優「美雪艾莉絲」交往，搞得粉絲集體出征；不久後，同樣是傑尼斯偶像團體嵐的成員松本潤也和另一位女優「葵司」傳出緋聞，因為嵐的成員個個都是男神，所以報導也更為辛辣，狗仔彷彿是變成透明人間在旁偷看似的把兩人的性癖寫得鉅細靡遺，再加上葵司之前說喜歡讓另一半「喝尿」，讓影迷愈看愈怒⋯⋯

葵司和松本潤的緋聞鬧很大。 圖／翻攝自toyohari1028

再往前追溯還有明日花綺羅和投手達比修有的緋聞，當時還傳出明日花是和某偶像團體的成員一起去聯誼的－－是的，一切都不是偶然，演藝圈的明星和AV女優之間並不是平行線，在他們之間絕對有人建立了聯誼管道，讓大家可以一起玩甚至也可以進行金錢交易。這管道十分私密，有些能找到女優的線甚至是跳過事務所秘密進行的，前往「聯誼」的明星和運動員也不見得都知道來赴約的是AV女優，除非是進一步交往下去。

也不用覺得誰不對誰又淫蕩，如果只是聯誼，那大家都有交朋友的管道，說什麼不適當那是歧視AV女優這一行的；如果是交易，那銀貨兩訖你情我願也沒什麼不對。只是你知道，我知道，旁邊的獨眼龍也知道，日本這國家人民太壓抑，粉絲對偶像的情感又太強烈，AV女優的目標太明顯，很容易成為眾人宣洩情緒的出口，也難怪事情未必是她們不對，但總是她們在承受霸凌的炮火〜