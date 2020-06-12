被正妹女警攔下開單讓他戀愛了 真相曝光後超絕望

被開紅單通常都會讓人心裡很悶，但有一名網友日前騎車停等紅綠燈時，因為玩手機被女警攔下開單，原本鬱卒的心情在看到對方實在太漂亮了，頓時變得小鹿亂撞，甚至還想開口搭訕，可惜最後徒勞無功，他把過程貼到臉書上引起網友熱議，但有人發現這名女警早已經有男友了，讓原PO聽了很失望。

這名網友在臉書「爆廢公社」表示之前騎車等紅燈時，突然聞到一陣香味，接著聽到一名女警要求他靠邊停放並且拿出駕照證件。一開始被攔下來讓他很不高興，沒想到看到這名女警讓他害羞了起來，雖然對方戴著口罩，但仍然可以看出清秀漂亮的外貌，這也讓他心情變得開心了起來。

原PO說等待開單的過程中，心中浮現出100句想搭訕的話，正當他要開口時女警突然語氣兇狠地說「來，證件先還你，記得喔五天之後超商或郵局繳費」，隨後又突然溫柔的說「記得要繳費喔！不然會變貴喔」，讓原PO不知所措。

他說自己沒有錢繳，還詢問為何會被開單？女警則回覆「你不玩手機我就不會開單啦，騎車記得小心喔」，原PO無奈地看著紅單又看著女警，感覺好像是一場夢，最後他還是沒有勇氣向對方搭訕，只好騎車離開，「故事的結尾，沒有然後了，因為永遠不會圓滿」。

許多網友看了紛紛為原PO打氣鼓勵，「至少你成功要到她的名字了啊，這是好的開始」、「重點是在哪裡可以遇到的？」、「這個時候你可以參考一部電影『運轉手之戀』…哈哈」、「這真是一個好悲傷的故事」、「快點找關係要她的班表」、「最起碼你知道了全名，我們都不知道」。還有人搜尋到這名女警因為外型亮眼，曾經拍攝過警政署2018年形象年曆，可惜的是她已經是名花有主了，這也讓原PO更加失望。