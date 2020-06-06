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文在寅帥保鑣因爆紅辭職 現況曝光：希望大家忘記我的外貌

香港01 / 朱利安／報導
崔英載日前上韓國綜藝節目談家庭生活。（MBC節目截圖）
崔英載日前上韓國綜藝節目談家庭生活。（MBC節目截圖）

網絡世界發達，有時候一張照片就足以讓一個人爆紅，早在韓國總統文在寅競選之時，其身旁的保鑣崔英載（최영재）便因外貌十足型格「Oppa」，意外成為焦點。可惜關注度大增影響保鑣工作，令他很快就辭職。最近崔英載上節目透露近況，原來他已是美容美髮店的老闆，與老婆和女兒一家四口過幸福生活。

韓國綜藝《Video Star》最新一集以保鑣為主題，現年39歲的崔英載出演節目，大談過去10年保鑣生涯和近況。他透露，當初能成為文在寅貼身保鑣，皆因其長相較溫和，「因為要像影子般跟在文總統旁邊，所以不能顯得太粗魯和兇狠」。

文在寅3年前競選韓國總統時，當時的保鑣崔英載因外貌出眾而爆紅。（網上圖片）
文在寅3年前競選韓國總統時，當時的保鑣崔英載因外貌出眾而爆紅。（網上圖片）

文在寅3年前競選韓國總統時，當時的保鑣崔英載因外貌出眾而爆紅。（網上圖片）
文在寅3年前競選韓國總統時，當時的保鑣崔英載因外貌出眾而爆紅。（網上圖片）

不過崔英載後來意外爆紅，甚至被傳媒爭相報道，崔英載直言：「處境有點為難，也很不方便。因此不得不停止保鑣工作，很想大家盡快忘記我的外貌」。雖曾擔任聯合國前秘書長潘基文、阿聯酋王室等人的保鑣，但他稱仍對文在寅最印象深刻，「從候選人時期到當選，一直都當他的保鑣，所以有特別意義。文總統身居要位卻很謙遜，也不會恃權凌人」。

談到近況，崔英載的老婆正是他初戀，育有兩女的他坦言，育兒比做保鑣還要辛苦，「我試過『死而復生』，一個星期不睡覺，但照顧小朋友3小時比這些都更累」。為了讓女兒感受更多父愛，「想多摸摸女兒們的頭」，崔英載更考獲美容師資格證，開設美容美髮院和兒童咖啡廳，為女兒剪髮，陪她們玩耍，讓老婆得以休息。

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둘만의 힐링 여행~^^ 그대는 정말 너무 예뻐요~♡

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너무 예쁜 초록색 벽에서 이쁜이 셋 아빠는 찍사

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文章授權轉載自《香港01》

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