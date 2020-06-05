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【一劍浣春秋】人氣比買氣重要！女優圈粉花招全紀錄

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
自爆身分的結城瑠美奈。 圖／翻攝自prestige-av
自爆身分的結城瑠美奈。 圖／翻攝自prestige-av

一個成功的AV女優，需要什麼條件？

是漂亮？還是身材好？還是床上功夫了得？其實都不是，怎麼樣的女優算成功呢？人氣買氣兼具的女優就算成功，但如果人氣和買氣只能選擇一個呢？那很簡單，你可以買氣一般，但你必須人氣超旺！

可能會有人覺得很矛盾，沒買氣的女優怎麼可能有人氣？這倒不必懷疑，這樣的女優在業界多的是，打個比方，桃乃木香奈人氣夠旺了吧？在新冠肺炎沒大流行前，她要辦活動，你沒有搭第一班電車去買票就別想參加了。但這樣一個人氣頂尖的女優為什麼之前沒入圍暗黑金馬獎的FANZA成人大賞呢？桃乃木的經紀人話說得很明：「因為她銷售不好啊！」

桃乃木香奈人氣旺。 圖／翻攝自twitter
桃乃木香奈人氣旺。 圖／翻攝自twitter

所以大家要有個觀念，有些女優人氣很旺，但影迷不見得想看她的片子，只想搶活動見她一面享受「神對應」的互動；至於為什麼我認為人氣比買氣重要呢？因為作品銷售是歸片商所有，女優賺的是固定薪水，要拓展收入就只有接活動一途：像三上悠亞，雖然她的片酬已經是AV界最高的幾個女優之一，但她最大宗的收入還是來自海外的邀約，如果三上悠亞沒有人氣，請問有哪家廠商願意花大錢請她？

推特追蹤最多的三上悠亞。 圖／翻攝自twitter
推特追蹤最多的三上悠亞。 圖／翻攝自twitter

那怎麼去判斷女優的人氣呢？最簡單的方式就是看她們社群網站的追蹤數。現役女優中twitter追蹤數最高的就是三上悠亞，她有超過116萬人追蹤，深田詠美居次，有超過95萬追蹤；而大家很喜歡用的IG也是三上悠亞追蹤人數最多，有219萬追蹤，再接下來的是在歐美市場很受歡迎的大奶寶田中瞳，有217萬個粉絲。

田中瞳主打歐美市場。 圖／翻攝自oppai-av
田中瞳主打歐美市場。 圖／翻攝自oppai-av

那，要怎麼衝粉絲人數呢？

每個女優的作品不同，最簡單的方法就是「製造話題」！這一點之前就屬椎名空最拿手，想當初她是被設定為街頭歌手，但有趣的是在她的twitter上沒有半點和音樂有關係的東西，滿滿的都是她和另一位女優月島菜菜子放閃的照片，讓人忍不住懷疑她們是真的談戀愛還是想用搞怪的方式吸睛？近期最明顯的例子則是結城瑠美奈，人家是想盡辦法掩蓋自己的過去不想身分曝光，但她卻是深怕大家不知道自己出身自一流大學而且還選過大學小姐，看到前男友嘲諷自己還忍不住現身反唇相譏：「拍AV就是恁祖罵對你的復仇啦！」

和其他女優放閃的椎名空。 圖／翻攝自twitter
和其他女優放閃的椎名空。 圖／翻攝自twitter

然後她就紅了，這種可能日後會復悔的七傷拳宣傳法讓結城瑠美奈迅速成為焦點，也吸引了片商送上專屬合框奉為上賓。但如果妳沒有像上述兩位女優那麼會炒作吸睛的方式，那妳就必須鎖定某個族群全力猛攻，像日泰混血的「宮崎鈴」就三不五時地用泰文發推，甚至還直接用泰文和東南亞的影迷問好，各位或許不知道泰國也有很多日本AV的愛好者，看到宮崎鈴他們是備感親切，3個月就讓她漲粉9萬；而號稱最年少18歲出道的唯井真尋則是除了拍片外還當起了電玩直播主，一樣漲粉超快，目前已經有超過十萬人追蹤〜

近來人氣爆衝的宮崎鈴。 圖／翻攝自prestige-av
近來人氣爆衝的宮崎鈴。 圖／翻攝自prestige-av

但真正強的還是深田詠美，這位以「天海心」之名出道卻差點被業界淘汰、後來去韓國大整改名再出的女優不只外型丕變還開了竅，每天固定發表美照加短短幾行字，不用多但很挑逗，然後多參加幾個共演和女優相互轉推把知名度擴散出去，再加上三不五時用你問我答的方式與影迷互動，再挑出有趣的留言自娛娛人，很快地就突破了AV女優最多大概40萬追蹤者的限制邁向百萬大關。而且別看她追蹤數還差三上20幾萬，一來三上是花了快5年累積到現在的數字，而深田只用了兩年不到的時間就有超過90萬人追蹤，二來深田的粉絲黏著度比起三上高多了（不是三上弱而是深田太強），不久前扮成老師請大家發問的推文就有多達27萬個讚。

有這樣的人氣就不愁沒事做，開醫美診所只是第一步，接下來，深田詠美一定會體會到邀約如雪片般飛來的感覺有多美妙〜

逼近百萬追蹤的深田詠美。 圖／翻攝自twitter
逼近百萬追蹤的深田詠美。 圖／翻攝自twitter

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