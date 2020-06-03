暗黑女神深田詠美發文「什麼都可以教你噢」網友提問讓她認輸了

日本知名AV女優深田詠美，近日在推特上貼出一張美照，並語帶誘惑的說出經典台詞「什麼都可以教你噢」，吸引大批網友認真提問。仔細一看提問內容出乎她意料，讓她哭笑不得又接連發文說「不是這樣的…」、「這裡不是知識+」，完全招架不住網友們的「求知慾」。

深田詠美在推特擁有93.2萬個追蹤者，每發一篇文都能吸引數萬個愛心。她在自己的推特上傳一張照片，並且說著「什麼都能教你噢」(なんでも教えてあげる)，沒想到卻招來各種「怪問題」，和她當時預想的留言走向完全不同。

有網友表示自己是從事金屬拋光的職業，認真發問「某個銜接處從80號砂紙到2000號砂紙都試過一輪了，但依然搞不定有什麼辦法嗎？」噴飯的正經問題不只如此，還有人附上圖提問「引擎裡的一條配線斷了，請問你知道這條線是什麼嗎」、「請教我這題微積分」、「程式碼這樣寫可以嗎」。眼見各種難題排山倒海而來，「深田老師」在推特認輸發文，跟大家說「不是這樣的...」(違う、、そうじゃないの)，「這裡不是知識+」(Yahoo知恵袋じゃないの)。神展開讓不少網友看了全笑翻。

網友附上照片，詢問引擎中這條斷掉的線是什麼用途。 圖擷自 @FUKADA0318

據一劍浣春秋指出，其實深田詠美剛出道時並不順利，和當時片商合約結束後隨即失去關注。於是她決定到韓國整型，並且換上現在的藝名「深田詠美」再出發，此時聲量和買氣終於直線飆升，也被日本影迷視為明日花綺羅接班人。