快訊

白宮外天下圍城: 美軍「鎮暴支援兵團」華府郊外集結中

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暗黑女神深田詠美發文「什麼都可以教你噢」網友提問讓她認輸了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本知名AV女優深田詠美。 圖擷自@FUKADA0318
日本知名AV女優深田詠美。 圖擷自@FUKADA0318

日本知名AV女優深田詠美，近日在推特上貼出一張美照，並語帶誘惑的說出經典台詞「什麼都可以教你噢」，吸引大批網友認真提問。仔細一看提問內容出乎她意料，讓她哭笑不得又接連發文說「不是這樣的…」、「這裡不是知識+」，完全招架不住網友們的「求知慾」。

深田詠美在推特擁有93.2萬個追蹤者，每發一篇文都能吸引數萬個愛心。她在自己的推特上傳一張照片，並且說著「什麼都能教你噢」(なんでも教えてあげる)，沒想到卻招來各種「怪問題」，和她當時預想的留言走向完全不同。

有網友表示自己是從事金屬拋光的職業，認真發問「某個銜接處從80號砂紙到2000號砂紙都試過一輪了，但依然搞不定有什麼辦法嗎？」噴飯的正經問題不只如此，還有人附上圖提問「引擎裡的一條配線斷了，請問你知道這條線是什麼嗎」、「請教我這題微積分」、「程式碼這樣寫可以嗎」。眼見各種難題排山倒海而來，「深田老師」在推特認輸發文，跟大家說「不是這樣的...」(違う、、そうじゃないの)，「這裡不是知識+」(Yahoo知恵袋じゃないの)。神展開讓不少網友看了全笑翻。

網友附上照片，詢問引擎中這條斷掉的線是什麼用途。 圖擷自@FUKADA0318
網友附上照片，詢問引擎中這條斷掉的線是什麼用途。 圖擷自@FUKADA0318

據一劍浣春秋指出，其實深田詠美剛出道時並不順利，和當時片商合約結束後隨即失去關注。於是她決定到韓國整型，並且換上現在的藝名「深田詠美」再出發，此時聲量和買氣終於直線飆升，也被日本影迷視為明日花綺羅接班人。

女優 推特 整形

延伸閱讀

女友出差包包驚見「透明指套」他臉綠了 網曝真實用途

黑人拉人龍保護落單險被攻擊的白人警察 網暖哭：都是脆弱的族群

空姐棄月薪10萬工作回台 曝航空業辛酸面

爸不捨女兒離家3個月 網友見關鍵字大驚：準備幫她減肥了

相關新聞

暗黑女神深田詠美發文「什麼都可以教你噢」網友提問讓她認輸了

日本知名AV女優深田詠美，近日在推特上貼出一張美照，並語帶誘惑的說「什麼都可以教你噢」，吸引大批網友認真提問。仔細一看提問內容出乎她意料，讓她哭笑不得又接連發文說「不是這樣的…」、「這裡不是知識+」，完全招架不住網友們的「求知慾」。

憂疫情不敢上健身房？正妹分享12組「在家就能做的訓練」

新冠肺炎影響，許多民眾不敢上健身房，擔心因此增加疾病傳播風險。YouTube頻道「Kelly的健美日常」PO出一則影片，整理兩大類「在家就能做的居家訓練」，分為腹部訓練與臀腿訓練，共有12種運動做法，只要鋪上瑜珈墊等，就可在家中空地或陽台運動。

【一劍浣春秋】想當AV男優？先看看這些動作你做得出來嗎？

在日本宣布解除緊急狀態後，暗黑界正式復工了！

【一劍浣春秋】是同爸媽還是同個醫生？一塊兒來看暗黑界的姊妹臉

暗黑界的企劃這麼多，哪一個最有效？

韓國22歲足球員被封「翻版朴寶劍」 身高189公分超吸睛

最近，一名韓國足球員因為「撞臉朴寶劍」而引起熱烈討論。他就是效力浦項製鐵足球會的文京賢（譯音）。

甜美偶像改當外送員！親曝轉行動機 一動作電暈粉絲

新冠肺炎疫情爆發，許多民眾會避免外出與人接觸，美食外送平台也因此大受歡迎...

成績普通卻爆紅 26歲美女高球選手：請專注我的球技表現

南韓新生代高球美女選手柳賢朱（유현주）近年來人氣火紅，但大家不是關心她的球技，而是搶眼的外型，甚至有當地媒體報導「曾經用性感服裝決勝負」令她受不了，發文強調希望媒體把焦點放在球場技術與表現。

北一女風雲人物蔡英文記者會爆紅 正妹翻譯官錄取哈佛了

年初2020總統大選時，總統蔡英文勝選連任後在國際記者會上的翻譯官連翊婷意外成亮點，總統就職大典前夕她在臉書感謝陳建仁前副總統，並透露去年選舉很忙，但同時也鞭策自己申請一些做政策研究的學校，最後驚喜錄取了哈佛大學，若疫情好轉許可下，最快今年會遠赴美國就讀...

影／日本美女高中生超強實力 重現空手道名技「巴西踢」

極真空手道一向給人「陽剛硬朗」的形象，但其實每隔一段時間都會發現「實力與美貌並重」的女子選手。今次介紹一下，最近熱傳大踢巴西踢的「最強美女高中生」——目代結菜（Yuna Mokudai）。

【一劍浣春秋】是病死還是要餓死？暗黑界的選擇是⋯

出大事了！AV界真的出大事了！ 是出了什麼大事呢？眼尖的影迷一定可以發現各片商的發片縮水了：拿業界規模最大的三家片商來說吧，Moodyz只剩下專屬女優和新人女優的作品，其他來支援的企劃女優幾乎全滅只剩一支作品.....

F Cup網紅纖腰翹臀 完全看不出已經當媽！

即使做了媽媽一樣可以美艷動人！台灣F Cup媽媽劉庭羽（dododoris）已經生了一個女兒，仍然擔任主播、網紅、模特兒，單憑樣子身材完全看不出她已經是一女之母。而且她亦時常以性感打扮示人，低胸、Deep V、比堅尼等裝扮都完全不成問題，因而成為網民們心目中的辣媽代表！

日裔巴西美女電競選手 IG分享甜美微性感睡衣

暱稱為「Mayumi」的電競選手，本名為中村茱莉亞（Júlia Nakamura，音譯），是一名日裔巴西人，Mayumi則是她的日語小名。她在去年八月時加入了巴西的電競勁旅「INTZ戰隊」。

熱門新聞

他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

豆花店開13條件登報「急徵老闆娘」限20歲、大奶... 張陳簡廖勿擾

超商熱狗機躺「2支乾屍」她傻眼 網一看笑：黑輪走錯棚？

手拿這支被問「怎麼吃大便」 真相曝光網笑：好吃嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。