憂疫情不敢上健身房？正妹分享12組「在家就能做的訓練」
新冠肺炎影響，許多民眾不敢上健身房，擔心因此增加疾病傳播風險。YouTube頻道「Kelly的健美日常」PO出一則影片，整理兩大類「在家就能做的居家訓練」，分為腹部訓練與臀腿訓練，共有12種運動做法，只要鋪上瑜珈墊等，就可在家中空地或陽台運動。
Kelly最新影片中整理出在家就能做的居家訓練，共分為兩大部分，包括腹部訓練、臀腿訓練。只要在家中空地或陽台等，鋪上瑜珈墊，就可就地運動，相當方便。
臀腿訓練包括「徒手深蹲」8*4組，下蹲時膝蓋往腳尖方向，並且確認背部打直，組間休息建議30到60秒；「深蹲負重進階版」8-12*4組，拿著瓶裝水深蹲，依個人能力增減水量，也可用後揹包裝著有重量的物品背著負重；「徒手弓箭蹲單腳」10*4組，前腳與後腳採取適當距離，前腳膝蓋盡量不超過腳尖。
「徒手保加利亞單腿蹲」8*4組，重心為前腳，後腳輔助，建議在家找穩定的椅子，才不會滑來滑去；「螃蟹走」*4組，家裡有翹臀圈的也可搭配使用，以增加阻力；「螃蟹走進階負重版」*4組，重量依照個人能力調整，每一步確實踩穩；「臀橋」12*4組，由臀部發力，往上動作時與背部呈現一條線。
腹部訓練則包括「捲腹」15*4組；「碰腳踝」20*4組；「抬腿」8*4組，背部貼緊地面、核心收緊；「空中腳踏車」24*4組；「屈膝收腿」12*4組。有網友表示，影片相當實用，會找時間試試看。
Kelly是一名比基尼健美選手，經常在個人IG上分享健身照和食譜，最近更在FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽女子比基尼組中奪得銀牌佳績。
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2020/5 今年的第一場Fit Model 獲得第二名🥈 - 戶外的比賽比較難熬 尤其我是整整兩天脫水 一滴都沒沾 前一天還有點疑似中暑 當天的熱身跟比賽流程實在不順 身體熱不起來也覺得狀態不好 很不樂觀 上場前只記得告訴自己要有自信好好表現 這次的成績比我預想的好 但是也不能忘記我還有很多地方要改進！ 繼續努力繼續尬下去！ 比賽好玩的地方就是每一次都能看到自己成長 並發現還有更多需要加強的地方！ 今天恢復訓練，調整腳步 期待我下週上台💪 #fitness #fit #fitnessmodel #bikinimodel #gymworkouts #sport #bikini #bikinigirls #sunnyday #wnbf #wnbf_taiwan #重訓 #翹臀 #增肌 #減脂 #健美 #備賽 #比基尼選手
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2020/4 關於我-小胖子時期 三個月的變化剷肉10kg 不要再說我沒胖過😂 - 三個月妳可以做很多事情 教練給的課表、餐單 照著做照著吃 每天重複重複做的 煮飯、吃飯、訓練、有氧、休息 一開始真的非常痛苦😖 除了努力 還有比一般人更多的堅持！ - 雖然辛苦 但非常值得！也為自己感到開心！ 持續進化🧬 #fitness #fit #fitnessgirl #fitnessmodel #fitpregnancy #bikinimodel #fitnessoutfit #gym #musclegirls #mucles #sport #bikini #bikinigirls #重訓 #健身 #健身日記 #翹臀 #肌肉 #增肌 #減脂 #健美 #備賽
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