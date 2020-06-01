憂疫情不敢上健身房？正妹分享12組「在家就能做的訓練」

新冠肺炎影響，許多民眾不敢上健身房，擔心因此增加疾病傳播風險。YouTube頻道「Kelly的健美日常」PO出一則影片，整理兩大類「在家就能做的居家訓練」，分為腹部訓練與臀腿訓練，共有12種運動做法，只要鋪上瑜珈墊等，就可在家中空地或陽台運動。

Kelly最新影片中整理出在家就能做的居家訓練，共分為兩大部分，包括腹部訓練、臀腿訓練。只要在家中空地或陽台等，鋪上瑜珈墊，就可就地運動，相當方便。

臀腿訓練包括「徒手深蹲」8*4組，下蹲時膝蓋往腳尖方向，並且確認背部打直，組間休息建議30到60秒；「深蹲負重進階版」8-12*4組，拿著瓶裝水深蹲，依個人能力增減水量，也可用後揹包裝著有重量的物品背著負重；「徒手弓箭蹲單腳」10*4組，前腳與後腳採取適當距離，前腳膝蓋盡量不超過腳尖。

「徒手保加利亞單腿蹲」8*4組，重心為前腳，後腳輔助，建議在家找穩定的椅子，才不會滑來滑去；「螃蟹走」*4組，家裡有翹臀圈的也可搭配使用，以增加阻力；「螃蟹走進階負重版」*4組，重量依照個人能力調整，每一步確實踩穩；「臀橋」12*4組，由臀部發力，往上動作時與背部呈現一條線。

腹部訓練則包括「捲腹」15*4組；「碰腳踝」20*4組；「抬腿」8*4組，背部貼緊地面、核心收緊；「空中腳踏車」24*4組；「屈膝收腿」12*4組。有網友表示，影片相當實用，會找時間試試看。

Kelly是一名比基尼健美選手，經常在個人IG上分享健身照和食譜，最近更在FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽女子比基尼組中奪得銀牌佳績。