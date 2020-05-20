成績普通卻爆紅 26歲美女高球選手：請專注我的球技表現

南韓新生代高球美女選手柳賢朱（유현주）近年來人氣火紅，但大家不是關心她的球技，而是搶眼的外型，當地媒體甚至報導「曾經用性感服裝決勝負」令她受不了，發文強調希望媒體把焦點放在球場技術與表現。

柳賢朱今年26歲，身高172公分，來自京畿道安山市，國中3年級就立志成為一名職業高球選手，從2016年開始打女子韓巡賽，比賽成績不算出色，但網路上卻突然出現她的一系列報導與照片。

韓媒《國民日報》在19日報導柳賢朱，下題「展現性感，KLPGA很困擾」，還描述「用性感服裝決勝負」，全在關注她的身材，柳賢朱看到後在社群軟體IG強調，「我是說從未想用外表吸引關注，記者標題太可怕」、「我只是穿贊助商給的衣服比賽，結果變成這種標題」，希望媒體把焦點放在球技與表現，自己不是靠性感決勝負的人，但也打趣地說「我看起來應該也是有點性感吧」。

韓國疫情趨緩後韓巡賽開打，柳賢朱在17日賽事中排名僅51，新聞曝光度卻最高，讓她在IG發文受寵若驚表示，「這些報導太多關心了，感謝為我加油的人，祝你們有平安的夜晚。」