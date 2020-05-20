北一女風雲人物蔡英文記者會爆紅 正妹翻譯官錄取哈佛了

年初2020總統大選時，總統蔡英文勝選連任後在國際記者會上的翻譯官連翊婷神似女星張鈞甯意外成亮點，總統就職大典前夕她在臉書感謝陳建仁前副總統，並透露去年選舉很忙，但同時也鞭策自己申請一些做政策研究的學校，最後驚喜錄取了哈佛大學，若疫情好轉許可下，最快今年會遠赴美國就讀，親友們留言慶賀「妳小時候排的roadmap，真的一步步實現了！」、「猛！不斷的挑戰自己！恭喜恭喜」。

連翊婷畢業於台大社會系，就讀北一女時曾上過《高校誌》，學生時期就是高中風雲人物，是倫敦政經學院媒體傳播學系碩士。後來加入蔡英文團隊負責管理臉書社群，曾陪蔡英文突襲西門町與外國觀光客互動，引起網友熱烈討論。在2016年蔡英文競選廣告中，飾演一位脫掉裙子象徵反抗體制、追尋自由的女學生，因此上PTT表特版被稱為「脫裙女孩」，不過在蔡英文國際記者會上翻譯精準度曾受網友質疑。

昨（19）日陳副總統任期的最後一天，連翊婷發文感謝他，「副總統是那種我看著他時，會心情激動的覺得，以後好想成為這樣的大人！」，之前她幫忙處理陳建仁去大學巡迴演講的行程，陳前副總統常常講到他的研究，極為顯現對學術的熱情。「像他這樣在學術研究領域盡情揮灑並有所成，這些成就還能回於幫助國家往蓬勃、健康的方向邁進，一直是我也很嚮往的career path」。

連翊婷表示，雖然去年選舉期間常常忙到回email回到半夜，但仍逼自己申請一些可以繼續做政策研究的學校，並每禮拜都按部就班的把計畫完成，當初是怎麼撐過來的，連她自己也想不起來了，最終驚喜錄取了美國哈佛大學，如果情況允許的話今年就會出發。

「為了繼續做喜歡的事情，其實也要放棄一些很難得的機會，這陣子都沈浸在一種憂鬱可惜的心情裡」，但連翊婷前天早上再度看到陳建仁時，卻突然多了些堅定跟勇敢，且希望自己結束近3年的政治工作後，能繼續增進學術，藉由做研究去說台灣的故事，「也希望在未來能有機會像副總統一樣，以專業對我最喜歡的台灣有所貢獻」。