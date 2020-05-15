【一劍浣春秋】是病死還是要餓死？暗黑界的選擇是⋯

出大事了！AV界真的出大事了！

是出了什麼大事呢？眼尖的影迷一定可以發現各片商的發片縮水了！拿業界規模最大的三家片商來說吧，Moodyz只剩下專屬女優和新人女優的作品，其他來支援的企劃女優幾乎全滅只剩一支作品；S1最慘，接近30位女優的龐大陣容一開始只有5支作品，後來好不容易才擠出「神乳」安齋拉拉在內的4支新片，絕對是元氣大傷；ideapocket也很慘，才剛宣布的6月清單也少了7位專屬女優發片腰斬，知名的高手如相澤南、楓可憐以及桃乃木香奈都沒有新片，影迷大嘆要和女優一起禁慾⋯⋯

跳過發片的桃乃木。 圖／取自twitter

為什麼？桃乃木香奈很快就在twitter說了，因為肺炎疫情的緣故，片商來不及把片子剪出來，所以6月她不會有新作品上市，大家7月再見〜

所以知名男優清水健的說法實在太樂觀了，他原本說三個月後暗黑界會出現發片荒，想不到滅絕希望的世界提前在6月就來到。為什麼片商比想像中更快發不出片子呢？因為清水健忘了緊急事態來到不只是女優沒片拍，片商的剪輯人員和審查單位也被耽誤了工作，所以有些片子就算拍好了也發不出來，只能先跳過發片。

大家很想見到的小野六花。 圖／取自twitter

所以6月大家可以輕鬆點，沒有那麼多片子要看，也沒有那麼多衛生紙要用，至於這種發片大量減少的狀況何時能改善呢？最快下下個月（2020年7月）、正常的話應該是在8月警報就會解除。

因為AV界已經恢復拍片了！

為什麼？東京還在緊急狀態不是嗎？這樣貿然拍片讓男女優啪啪啪不會很危險嗎？

沒錯，就和你擔心的一樣，這樣開工確實有其風險，但AV界也只能戴著鋼盔呆呆向前衝ー因為現在這一行已經面臨危急存亡之秋，大家如果沒有得新冠肺炎病死，也會因為片商沒片發女優沒片拍而餓死－－片商的狀況大家已經看到了，業界規模最大、發片量也領先的三家片商發片量幾乎腰斬，一般片子都不一定能回收成本了，更不要說還有一堆片子發不出來，片商開門是做生意而不是做功德，片子發不出來一直虧錢是會倒閉的。

二宮光大呼沒錢用。 圖／取自twitter

至於女優就更不用說了，片商Attackers的招牌女優「二宮光」說沒有工作的日子很悠閒，每天就是睡覺打電動加做菜，唯一的問題是沒錢賺很不開心；連她這種A級妖怪戶愚呂都為錢煩惱了，那些等級比較低的女優就更難過了，有些女優是在twitter或IG上靠夭說好想拍片，有些女優則是被錢所逼只好偷偷地去接影音平台FC2賣家的個人攝影工作，錢很少，又無碼，一不小心還被內射〜

於是不開工也不行了，因為再自肅停工下去片商、經紀公司和女優都要餓死了，所以眾人只好冒著染上肺炎而死的風險前往片場開工ー但這只是第一步，拍完片子後接下來大家還要拼重返活動現場，因為沒有活動女優就很難發揮神對應的功夫圈粉，重啟活動才能吸引鐵粉促銷作品及其他商品，所以女優們不只要在秋葉原的店舖和影迷見面，如果來台灣和日本不用隔離的話她們更要大舉到海外拼活動：

所以，就看看雙方何時取消隔離措施吧，但不管怎樣，AV界，開工啦！