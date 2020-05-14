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日裔巴西美女電競選手 IG分享甜美微性感睡衣

聯合新聞網 / 綜合報導
Mayumi貼出睡衣照，引起不少網友暴動。圖／Instagram
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英雄聯盟是一款在全球火紅的電競遊戲，全球有許多玩家都進入英雄聯盟的行列，在其中享受競技的樂趣，讓英雄聯盟漸漸成為了電競遊戲的指標之一。職業賽事的發展和職業選手的成長，更成為英雄聯盟的另一大看點。而在廣大的職業選手中，就有一名巴西電競選手以高超的實力和亮眼的外表，擄獲廣大粉絲。

這名暱稱為「Mayumi」的電競選手，本名為中村茱莉亞（Júlia Nakamura，音譯），是一名日裔巴西人，Mayumi則是她的日語小名。她在去年八月時加入了巴西的電競勁旅「INTZ戰隊」。

親切的態度、不俗的實力，加上精緻的長相和豐滿的身材，讓Mayumi有不少粉絲追隨。尤其在華語圈中，因為她時常以中文向中國大陸的粉絲們交流互動，甚至註冊了微博帳號，讓她受到許多中國網友的喜愛。加上和中國隊友應天賜之間的互動，也成為了許多中國網友津津樂道的內容。

時常在社群網站上和粉絲們互動的Mayumi，近期便在Instagram上貼出了自己穿著粉色睡衣的照片，並且在註解處用表情符號排出了中國網友對她的暱稱「馬玉米」。睡衣胸前中空的設計，使得肌膚若隱若現，更令不少網友們暴動。許多粉絲甚至興奮直呼「老婆」。

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