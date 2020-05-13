21歲就擔任氣象主播 她被日媒封為「令和最美氣象預報員」

有網友在PTT表特版分享一位日本氣象主播貴島明日香，目前24歲的她笑容自然甜美，水汪汪的電眼配上乾淨的妝容，清新可愛，她被日本媒體封為「天氣預報女神」、「令和最美天氣預報員」。照片一PO出，鄉民都大讚「好扯，真的是女神」。

貴島明日香目前24歲，除了甜美長相外，貴島明日香身材高挑纖瘦，高中時代就以模特兒身分活躍於各種拍攝，後來被經紀公司相中，擁有非常多的曝光機會，參加過的影視作品包括電影、廣告、MV等，因此面對鏡頭大方不生澀。

她從21歲開始在日本電視台晨間新聞《ZIP!》裡負責氣象預報。因為擁有自然甜美笑容，且預報天氣的方式常常是在戶外實景，以活潑的肢體語言向觀眾傳達資訊，讓她接手氣象單元後人氣竄升，她也因此被日本媒體封為「天氣預報女神」、「令和最美天氣預報員」。網友表示，「有她播報的部分，常常是收視率最高的時段。」

就連標準一向嚴格的PTT網友也狂讚「好扯，真的是女神」、「燦笑真D美」、「報氣象的時候真的超可愛～～」、「真迷人的笑容」、「清新！」、「100分」。