前惠比壽麝香葡萄成員Rirey改當網紅 旅遊美照超辣狂吸粉絲

旅遊部落客愈來愈多，就算自己去不到的地方也可以用眼睛去旅行。前「惠比壽麝香葡萄」成員Rirey（原名：利麗）退團後成為Travel Blogger，環遊世界周圍食玩買，已經累積逾64萬名粉絲。曾經是娛樂圈一份子的她，身材和顏值也相當高，旅行不時換上比基尼在沙灘上大秀完美體態，讀者隔個螢幕都覺得火辣非常！

Rirey自2017年退團後轉型做旅遊網紅，至今成績不錯，已遊歷不少國家及地方，為大家介紹了很多景點及美食。不過網民們醉翁之意不在酒，更多是為了可以欣賞Rirey本人！

雖然Rirey上圍是33C，但視覺效果卻往往比C Cup更雄偉！網民發現，Rirey經常配搭斜袋外出，剛好落在雙峰之間的乳溝，大大加強了上圍的立體感！Rirey本身有一對大眼睛及尖臉，再配上淡啡色的肌膚，陽光氣息十足。

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文章授權轉載自《香港01》