前惠比壽麝香葡萄成員Rirey改當網紅 旅遊美照超辣狂吸粉絲
旅遊部落客愈來愈多，就算自己去不到的地方也可以用眼睛去旅行。前「惠比壽麝香葡萄」成員Rirey（原名：利麗）退團後成為Travel Blogger，環遊世界周圍食玩買，已經累積逾64萬名粉絲。曾經是娛樂圈一份子的她，身材和顏值也相當高，旅行不時換上比基尼在沙灘上大秀完美體態，讀者隔個螢幕都覺得火辣非常！
Rirey自2017年退團後轉型做旅遊網紅，至今成績不錯，已遊歷不少國家及地方，為大家介紹了很多景點及美食。不過網民們醉翁之意不在酒，更多是為了可以欣賞Rirey本人！
雖然Rirey上圍是33C，但視覺效果卻往往比C Cup更雄偉！網民發現，Rirey經常配搭斜袋外出，剛好落在雙峰之間的乳溝，大大加強了上圍的立體感！Rirey本身有一對大眼睛及尖臉，再配上淡啡色的肌膚，陽光氣息十足。
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The moment of January, 2020⛱ @huvafenfushi_maldives - There are two main pools, a large infinity pool and this circular one. Both were super superb views, so It's difficult to say which of the two is better...🦋 Btw I really love this Versace bikini🦁 I want to show it off somewhere again🧡 You want to have or not??😁 . . モルディブの思い出⛱ この時に泊まったHuvafenfushiにはメインプールが 二つあって大きいインフィニティープールと この円形のプール🦋 どっちも超絶景だった💙 このビキニお気に入りだからまたどこかで着たいな🧡 肉食りれぐらむはお好きですか？🦁 . . #huvafenfushi#Maldives#maldivesislands#maldivesresort#maldivestrip#hotelpool#luxurypool#luxuryhotel#oceanholic#privatepool #bikinimurah #amazingworld#amazingview#versace#swimmingpool#girlsswimwear#フヴァフェンフシ#水上コテージ#五つ星ホテル#モルディブ#プール#ヴェルサーチ
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The moment of Maldives🇲🇻 The red color of LV swimsuit and the blue world of the Maldives are a perfect match it is one of my fav photos🌹 I check the internet for new product this year as well, cannot wait seeing the real one🦋 How do you enjoy your time of quarantine??♥︎♥︎ . . モルディブの写真でまだ載せてなかった写真🦋 赤色とモルディブの青の世界がマッチしてて すごくお気に入りの1枚なの♥︎ ヴィトンの水着って可愛くて毎年買ってる気がする😳 今年も続々と新作出てるね💕 今年は着る機会あるのかなぁって 思いながらネットで楽しんでる🌹 みんなはどんなおうち時間の楽しみ方してる？🦋 . . #huvafenfushi #louisvuitton #lvlover #luxuryhotel#fivestars#fivestarshotel #swimwearph #swimsuitph#overwatervilla#privatepool#privatepoolvilla#poolvilla#Maldives#maldivesislands#maldives_ig#visitmaldives#maldivesresort #privateisland #モルディブ#水上コテージ #ヴィラ
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Meet my memory of two years ago🥂✨ I have a special attachment to this. This photo has spread on IG and has given everyone a chance to know me. Nostalgic and memorable...🦋 I will never forget this time, and I'm always greatful for all your support💕 Do you remember how do you know @riregram 🤍 . . 2年前の思い出写真💙 わたしの中ですごい思い出深い写真🥂 みんなに知ってもらうきっかけになった写真なの☺️ この頃の気持ちを忘れずに...🦋 いつも沢山のサポートありがとね😌❤️ みんなは何がきっかけでりれぐらむを 知ったか覚えてる😳❔ . . #Singapore#Singaporetrip#singapore_insta#Singaporecity#sgphotography #marinabaysandshotel#marinabaysingapore#hotelstay#infinitypool#infinitypoolview#poolside#poolsidefun#シンガポール#マリーナベイサンズ
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Meet the memory of one year ago today, Nice, France🇫🇷 I remember the sunlight reflecting off the sea and shining like a jewel. Time passed slowly and I felt the atmosphere of France different from Paris. It was a trip that I loved Paris but loved Nice as much as that💕 . . ちょうど一年前の思い出🌹 一年前はフランスのニースに🇫🇷 日の光が海が反射しててすごく綺麗で自撮りした時の🥰 日本のニース風サラダは食べたことあったけど、 ニースに来たのはこの時が初めて💕 もちろん本場のニースサラダもいただきました🙏💛 パリにはもちろんまた行きたいけど ニースにもまた行けたらいいな〜❤️ . . #nice#nicefrance #beachcafe#beachhouse#beachgirl #beachwear#beachstyle #beachbody#bikini#bikinigirl#francetrip#tripstagram#lovetrip#explorefrance #ニース#南仏#フランス
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文章授權轉載自《香港01》
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