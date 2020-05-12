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日本NHK電視台女主播因巨乳屢遭投訴 辭職後拍寫真找回自我

香港01 / 撰文：抹茶仔
日本女主播竹中知華擁有傲人好身材，卻也因此為她帶來不少麻煩。圖擷自NewsTimes
日本女主播竹中知華擁有傲人好身材，卻也因此為她帶來不少麻煩。圖擷自NewsTimes

女生都渴望自己有好身材，但如果胸部太突出，會為自己帶來不少煩惱，甚至會被掛上色情、下流等負面標籤。日本一位前NHK電視台女主播竹中知華就是活生生的例子，因為胸部太大而令自己工作遇上不少困擾。

竹中知華於2008年加入沖繩NHK電視台，成為晨間新聞的女主播。因為長相清純，以及擁有H CUP上圍，很快便成為觀眾的話題，更為她起了「菠蘿乳美人」的綽號（因為菠蘿是沖繩的特產）。

不過樹大招風，作為一個新聞主播，這麼好的身材自然惹來不少女性觀眾反感，電視台開始接獲不少相關投訴，表示「讓人無法專心看新聞」、「這身材有點下流」、「這樣會教壞小孩。」

作為一個專業的主播，竹中十分注重衣服打扮，幾乎不會穿低領，襯衫扣子的縫隙也會縫起來，甚至用膠帶將衣領黏起來，以為鞠躬時走光。

可是，一般衣服穿在她身上就秒變緊身衣，導致觀眾的投訴愈來愈多，亦成為八卦雜誌的攻擊對象，甚至爆出她離婚3次兼有小孩的假新聞。其後開始連上司及同事也開始不滿，還會對她的衣服作審查。

在擔任主播7年間，她的胸部一直被認為是問題的根源，慢慢形成「胸大=缺點」的想法，令她對自己的身材感自卑。

最終她選擇解放自己，於2015年毅然辭職，並自費拍攝寫真《ASAKURA TOMOKA》。

拍攝過程讓她找回自我，發現盡情做回自己的感覺十分好，讓她意識到身材不再是她的缺點。

重拾自信的她後來到沖繩廣播電台工作，主持電台節目，不用再在幕前被人評頭品足。

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お花の季節^_^

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文章授權轉載自《香港01》

日本 主播 NHK

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