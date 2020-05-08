【一劍浣春秋】新興強權撒幣挖角 暗黑界烽火連天！

先是吉高寧寧，再來是天使萌，緊接著是橋本有菜，不久前連天川空也加入Felano了，你知道這四位女優有什麼共同的現象嗎？

首先，這四位女優是同一家片商、也就是有邪惡帝國之名的S1（讀音為S-One）出道的，這是業界規模最大的片商，旗下經常保持30位左右的專屬女優－－是的，他們不和遊走各片商的企劃女優合作，就算是名氣很大買氣很旺如波多野結衣也一樣，這家片商看上的女優就是用專屬合約框下來不讓她們去別桌陪客，以業界對專屬女優敘薪標準、以這一行新陳代謝弱肉強食之厲害，S1之豪氣可見一般〜

所以幾乎每個經紀公司都想把女優送去那家片商，久而久之S1就成了業界的第一片商，但吉高寧寧等四人還有一個共同的現象，那就是她們都已經結束了和S1的合作，現在跳槽去了另一家片商Felano……

跳槽的天使萌。 圖／翻攝自faleno

為什麼？

以往女優離開S1就代表她銷售及人氣走下坡了，是被淘汰了，這也造成某些女優如辻本杏抱怨壓力無敵大，但吉高天使橋本天川不一樣，她們出道時就被視為頂級大物備受寵愛，發片後也是人氣買氣兼具（像橋本去年年度銷售排名還擠進前十名呢），如果沒有意外，她們應該都是會在S1終老的。為什麼？為什麼她們要離開舒服圈，前往一個成軍不到一年，主要是以網路下載為服務的片商Felano呢？

跳槽的吉高寧寧。 圖／翻攝自faleno

答案很簡單，因為人往高處爬啊，人家發射金錢鏢挖角了！

這就像美國職棒大聯盟國民隊吸引自由球員Werth時，坦承故意開出比行情更高的合作一樣，這些女優之前待在最好的片商，你要吸引她們就只能開出讓她們嚇一跳的價碼－－有趣的是S1剛成立的時候也是這麼幹的，為了吸引影迷的目光、為了直接拿到最漂亮最能幹的女優，所以他們是花大錢自當時最好的片商如Alice Japan、Max-a以及KUKI挖來蒼井空等人加盟，雖然那時候他們一樣被影迷譙片子拍得很爛，不過挖角的動作證明了他們想幹大事的決定，再加上神兵在手樂趣無窮，很快地，他們就成了業界的指標片商。

跳槽的天川空。 圖／翻攝自faleno

而且不只是錢，Faleno還開出了相當優渥的條件：像天使萌，Faleno不止開高薪挖角還答應讓她參與作品企劃、「拍出只有天使萌才能演的作品」，另外，因為天使萌很喜歡到各地舉辦活動，照理來說Felano這家網路片商實體片比較晚發，根本不需要太多活動（因為日本的活動大多要買DVD當入場券），但他們還是答應完成天使的心願；至於橋本有菜則是相反，雖然有神對應之名，但她並不想要太多活動，結果Faleno也是照單全收，如果您是喜歡跑日本參加活動的朋友，那等到疫情趨緩去日本不需隔離時請把橋本列為優先選擇，因為再下次就不知道是什麼時候了。

再加上超級新人二階堂夢所向披靡橫掃排行榜，Faleno迅速成為一家能和S1逐鹿中原的強力片商，雖然S1手握三上悠亞和安齋拉拉就立於不敗之地，但看到經紀公司都積極推銷新人去新片商的狀況就可以發現風向真的有變，業界的勢力正在洗牌，或許不是現在，但未來誰能拿下暗黑界第一的寶座很難說的〜