18歲俄美女溜冰選手IG貼出捲髮照 網友讚：外太空來的美女
俄羅斯女子花式溜冰選手愛琳娜‧莎琪杜華（Али́на Ильна́зовна Заги́това / Alina Ilnazovna Zagitova），日前在Instagram上貼出一張照片，引起網友們的讚嘆。
這張照片中，她的捲髮自然垂落在肩上，甜美笑容望著鏡頭，落落大方的氣質，讓人難以想像，她今年才要滿十八歲。許多網友紛紛留言：「好有氣質」、「要昏倒了」、「髮型好可愛」、「超～～～～～美的！」、「從外太空來的美少女」等，讚嘆不絕。
愛琳娜出生於2002年5月18日，故鄉位於俄羅斯歐洲部分東南方的烏德穆爾特共和國（Удмуртская Республика / Udmurt Republic）境內，該共和國也是著名音樂家柴可夫斯基的家鄉。愛琳娜的父親是出身自韃靼共和國（Респу́блика Татарста́н / Republic of Tatarstan）的冰上曲棍球教練，家族中有韃靼血統並繼承穆斯林信仰。
愛琳娜曾經在2018年平昌冬奧中獲得金牌，也在2019世界花式滑冰錦標賽中獲得冠軍。曾在台北出賽2017世界青少年花樣滑冰錦標賽的她，在亞洲也吸引了不少粉絲相挺。2018年甚至還獲得日本的「秋田犬保存會」贈致一隻秋田犬，取名為「Masaru（勝利）」。
在 Instagram 查看這則貼文
🎄🎉🌠 2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное - это золото🥇на Чемпионате Мира в Японии - наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной 🥇, Даниилом Марковичем 🥇и Сергеем Викторовичем 🥇. В конце года я хочу сказать "СПАСИБО 👏", в первую очередь, именно вам - только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4й золотой титул в фигурном катании ⛸. А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня 🤩. И традиционно Поздравляю 🎉 всех и каждого с наступающим 🎄❄ Новым⛄ 2020⛄годом 🐀 и хочу всем пожелать крепкого здоровья 🤾♀️🚵♂️🏊♂️ , спортивного настроения и движения вперёд к своим мечтам 🧗♂️. С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!! 🎅🎄📧❄⛄🎆✨🎯⛸
在 Instagram 查看這則貼文
🏆🇷🇺🌟23 февраля! 🌟Хочу поздравить всех с Днём защитника Отечества 🌟, и для меня эта дата всегда будет дорогой и памятной. Именно в этот день 2 года назад мне и моим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе 🥇, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу 🥇 и Сергею Викторовичу Дудакову 🥇 удалось завоевать Золотую медаль на Олимпийских играх🎉🙆♀️. Спасибо моей семье и болельщикам, что были рядом и болели за нас ❤ Только спустя время начинаешь осозновать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны 💪🇷🇺 С Праздником! 😉🎉🤞🙏💪❤ ******************************************* 🏆🇷🇺🌟February 23! 🌟 Let me congratulate all men with Men's Day and Defender of the Fatherland Day 🌟. For me Feb.23 is also a very memorable date because on this day two years ago me and my coaches Eteri Tutberidze 🥇, Daniil Gleikhengauz🥇 and Sergey Dudakov 🥇 won Gold medal at Olympic Games in PyeongChang 2018 🙆♀️🎉. Thank you to my family and fans for great support during Olympic Games ❤. Now I feel joy, happiness and pride for defending the honor of our country 💪🇷🇺. Happy Holiday! 😉🎉🤞🙏💪❤ *******************************************🏆🇷🇺🌟2月23日🌟Men’s DayとDefender of the Fetherland Dayに際して、すべての男性にむけてお祝いを言わせてください🌟私にとっても、2月23日は、とても忘れられない日です。2年前の今日、エテリコーチ🥇、ダニイルコーチ🥇、セルゲイコーチ🥇とともに、ピョンチャンオリンピック2018にて、金メダルを獲得しました🎉🙆♀私達の国を守ることに対して、私は今、喜び、幸せ、そして誇りを感じています💪🇷🇺良い休日を！😉🎉🤞🙏💪❤ #фигурноекатание #figureskating #teamrussia #teamtutberidze #olympics #2018 #gold #олимпиада #победа #корея #праздник #🇷🇺
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言