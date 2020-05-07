18歲俄美女溜冰選手IG貼出捲髮照 網友讚：外太空來的美女

俄羅斯女子花式溜冰選手愛琳娜‧莎琪杜華（Али́на Ильна́зовна Заги́това / Alina Ilnazovna Zagitova），日前在Instagram上貼出一張照片，引起網友們的讚嘆。

這張照片中，她的捲髮自然垂落在肩上，甜美笑容望著鏡頭，落落大方的氣質，讓人難以想像，她今年才要滿十八歲。許多網友紛紛留言：「好有氣質」、「要昏倒了」、「髮型好可愛」、「超～～～～～美的！」、「從外太空來的美少女」等，讚嘆不絕。

愛琳娜出生於2002年5月18日，故鄉位於俄羅斯歐洲部分東南方的烏德穆爾特共和國（Удмуртская Республика / Udmurt Republic）境內，該共和國也是著名音樂家柴可夫斯基的家鄉。愛琳娜的父親是出身自韃靼共和國（Респу́блика Татарста́н / Republic of Tatarstan）的冰上曲棍球教練，家族中有韃靼血統並繼承穆斯林信仰。

愛琳娜曾經在2018年平昌冬奧中獲得金牌，也在2019世界花式滑冰錦標賽中獲得冠軍。曾在台北出賽2017世界青少年花樣滑冰錦標賽的她，在亞洲也吸引了不少粉絲相挺。2018年甚至還獲得日本的「秋田犬保存會」贈致一隻秋田犬，取名為「Masaru（勝利）」。