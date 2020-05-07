日本正妹偶像自爆花169萬整容上癮 因媽媽勸說踏上整容之路
隨著技術進步，現在整容已能做到自然不留痕，不少女生都想為自己微調一下。雖然整容能改變自己的外貌，但卻改不了DNA，下一代總會遺傳到自己的「優良基因」。
最近日本有位偶像於電視節目表示自己整容上癮，並分享自己花了巨額金錢整容的心路歷程。
花169萬整容變美女偶像
這位女生叫竹內桃子，今年28歲，現為偶像組合「バンドじゃないもん!」成員，她亦曾因在電視節目自爆整容祕密而成為話題。
她在19歲時進行第一次整容，進行雙眼皮埋線手術，照鏡子看到雙眼皮的自己時更喜極而泣，自此便開始對整容上癮，10年間已花了600萬日圓（新台幣約169萬）整容。
因為媽媽而整容？！
桃子亦曾接受「ORICON NEWS」訪問，表示自己從小就很喜歡看美容雜誌，發現所有模特都是雙眼皮，無論自己怎樣跟著她們化妝，也沒辦法達到相同效果，便慢慢對自己的單眼皮感到自卑。
後來跟媽媽訴苦，沒想到媽媽竟跟她自白，表示自己以前是單眼皮，是靠整容變成雙眼皮，連爸爸也不知道。其後還買了一大堆雙眼皮膠紙給她，並跟她說「將來自己存錢整容吧」。
桃子表示，或許媽媽每天都看到她為外貌而苦惱，因女兒遺傳了自己的不良基因而產生罪惡感，便鼓勵她去整容。
得到媽媽支持後，桃子便踏上整容之路，一整就是十年，近日更於節目「人を見た目で判斷するな」分享自己整容歷程。
ライブ観てくれた皆様、本当にありがとうございました！— ちゃんもも◎a.k.a.大桃子サンライズ🌞☯️🌹 (@chanmomochan10) May 5, 2020
私は歌って踊って音楽とライブが好きでアイドルをやっているので、日々もどかしいですが愛のあるところに心はいつも集まれるんだと改めて実感！ありがとう😢💙
軍団らびゅ#エアバンもんライブ#バンもん怒涛のリモートワーク#SAVEOURNOTBAND pic.twitter.com/EJm2WIfN5O
やっほーみんな元気〜？？— ちゃんもも◎a.k.a.大桃子サンライズ🌞☯️🌹 (@chanmomochan10) April 19, 2020
大桃子ちゃんサンライズちゃん、
チェキ撮影で虹コンさんのお衣装着させていただきました🌈
今日はおうちでリモート打ち合わせして楽しみでわくわくしているよ◎
トレンドは人の役に立つかどうかだなあと思います🌝✨
未来で踊ろう🕺💕 pic.twitter.com/GGQJtdulOn
ずっと大好きなバンドじゃないもん！MAXXNAKAYOSHIさんのゴッドソングを私もこっそり踊らせていただきました🌎(ᐡ ' ˘ ' ᐡ )꜆— 二色真鈴@虹のファンタジスタ (@nijifan_marin) May 4, 2020
このチェキ、いつもお守りとして持ち歩いているのです……！😭♡#エアバンもんライブ#SAVEOURNOTBAND pic.twitter.com/ElUiLOg9cQ
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文章授權轉載自《香港01》
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