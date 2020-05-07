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日本正妹偶像自爆花169萬整容上癮 因媽媽勸說踏上整容之路

香港01 / 抹茶仔
圖擷自Twitter
圖擷自Twitter

隨著技術進步，現在整容已能做到自然不留痕，不少女生都想為自己微調一下。雖然整容能改變自己的外貌，但卻改不了DNA，下一代總會遺傳到自己的「優良基因」。

最近日本有位偶像於電視節目表示自己整容上癮，並分享自己花了巨額金錢整容的心路歷程。

花169萬整容變美女偶像

這位女生叫竹內桃子，今年28歲，現為偶像組合「バンドじゃないもん!」成員，她亦曾因在電視節目自爆整容祕密而成為話題。

她在19歲時進行第一次整容，進行雙眼皮埋線手術，照鏡子看到雙眼皮的自己時更喜極而泣，自此便開始對整容上癮，10年間已花了600萬日圓（新台幣約169萬）整容。

未割雙眼皮前的竹內桃子。（ORICON NEWS）
未割雙眼皮前的竹內桃子。（ORICON NEWS）

因為媽媽而整容？！

桃子亦曾接受「ORICON NEWS」訪問，表示自己從小就很喜歡看美容雜誌，發現所有模特都是雙眼皮，無論自己怎樣跟著她們化妝，也沒辦法達到相同效果，便慢慢對自己的單眼皮感到自卑。

後來跟媽媽訴苦，沒想到媽媽竟跟她自白，表示自己以前是單眼皮，是靠整容變成雙眼皮，連爸爸也不知道。其後還買了一大堆雙眼皮膠紙給她，並跟她說「將來自己存錢整容吧」。

桃子表示，或許媽媽每天都看到她為外貌而苦惱，因女兒遺傳了自己的不良基因而產生罪惡感，便鼓勵她去整容。

得到媽媽支持後，桃子便踏上整容之路，一整就是十年，近日更於節目「人を見た目で判斷するな」分享自己整容歷程。

延伸閱讀：

【整容】曾被恥笑貎似驢仔　日本星二代瞞父母整容變美少女偶像

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文章授權轉載自《香港01》

日本 整形 基因

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