超正烏茲別克美女唱韓文歌 百萬網友暴動：天籟之音

在一般人的印象當中全世界最美的女生，通常都來自俄羅斯或烏克蘭，不過卻有一位來自烏茲別克的女孩，不但擁有姣好的身材還有完美的臉蛋，甚至還有美妙的聲線，還讓百萬網友驚呼「根本360度零死角！」

這位來自中亞烏茲別克美女埃蓮娜（Karimova Elina），擁有東歐美女的精緻小臉，就連身材也相當纖細，IG更有114萬的粉絲追蹤，YouTube上也有超過60萬粉絲，不過更讓粉絲融化的是，除了亮麗的外型，埃蓮娜還有驚人的聲線，甚至講了一口流利的韓文，並經常翻唱韓國流行音樂，因此讓網友直呼「真的是天籟之音！」

埃蓮娜（Karimova Elina），擁有東歐美女的精緻小臉，就連身材也相當纖細，IG更有114萬的粉絲追蹤。圖擷自 IG

許多網友也在YouTube影片下留言，「落入凡間的洋娃娃，真是美得嚇人」、「長成這樣，連唱歌都這麼好聽，太犯規了吧」、「真的好像洋娃娃」、「唱歌好好聽，根本天籟啊」、「想不到講韓文超流利，唱歌也好好聽」。