防疫廣告「正妹醫生」超亮眼 網笑稱：第一次認真看完

新冠肺炎(COVID-19)疫情仍未平息，從疫情開始到現在，政府徵用了大部分的電視頻道，不定時播放「防疫大作戰」衛教廣告，讓民眾能更清楚防疫觀念，近來的一則收取郵件、快遞的防疫廣告中，出現了一名家醫科的正妹醫師許書華，引起網友熱議，甚至還被轉發到PTT表特版。

在最新的防疫宣導廣告中，許書華談到了「收取郵件、快遞的防疫注意事項」，像是戴口罩、自備印章或筆、保持社交距離、洗手減少接觸，另外居家隔離檢疫期間不要領件或是請人代領避免接觸，還有防疫期間多利用線上付款功能，短短的時間內，因為許書華甜美亮麗的外型，吸引不少人的目光，更笑稱是「最認真看防疫廣告」的一次，還被轉發到PTT表特版討論。

許書華也在臉書預告表示還有第二部敬請期待，網友也熱烈回應「看廣告進來的，最美防疫代言人」、「這防疫大作戰是我看最認真的一個版本」、「防疫女神」、「謝謝妳，有容貌有才華」、「我們都有把廣告乖乖看完喔！」、「神似藝人郭靜」、「聲音覺得很溫柔」。

家醫科美女醫師許書華。 圖／許書華臉書