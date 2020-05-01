【一劍浣春秋】賺不到錢、壓力大、得陪睡⋯AV界是滅絕希望的世界？

每當新人出道的時候，我們總會聽到監督在片中問她：「為什麼來當AV女優？」

每個人的答案都不一樣，像川村晴說自己同時拿到了AV和寫真的合約，但因為「想爽」所以決定加入暗黑界和男優一較長短；而被認為是新一代暗黑梁靜茹的伊藤胡桃則說是自己想交男朋友所以要先下海鍛練戰技，更扯的是杏羽花蓮，一個人來到東京的她沒有朋友沒有工作，實在不知道該做什麼，結果看了手相，算命師說「你很適合當AV女優喔」，於是她就走進片商張開雙腿求男優「放進來」……

算命出道的杏羽花蓮。 圖／取自faleno

真的是一個比一個荒謬，但你說是片商把大家當照單全收的白痴嗎？倒也不是，最近有不少女優的身分被破解－－像號稱是大學畢業典禮趕往片場被男優插的麻生希，在因為吸毒被抓後才被揭露只有高中學歷；還有被稱為「極色18歲」的坂道美琉則是在出道後被披露之前就在特種營業上班，年紀大有問題…⋯其實AV界成立將近40年了，大家也都見怪不怪了，作品的文案與其說是想知道女優的經歷還不如說是看看片商的作文能力又進化到了什麼程度。

但不管片商怎麼唬人，重點是，女優入行以後快樂嗎？

從最近幾個新聞來看恐怕開心的人不是很多，首先，女優下海所求為何？也許真有人「欠幹」但大多數人應該都是「缺錢」，所以看到跳槽換新片商的天使萌買了隻超過50萬台幣的勞力士時，可能有不少人覺得AV女優也是個很有前途的職業，但問題是像天使萌這樣的女優已經是金字塔的頂端，其實很多女優手頭很緊的。

公開帳戶求捐款的寶生。 圖／取自s-cute

比方說在網路上公開帳戶求影迷捐款的寶生莉莉、付不出房租的君色華奈以及餐餐吃泡麵的深田結梨，看起出來下定決心在鏡頭前和男優交歡的她們並沒有得到豐厚的報酬；另外，就算拿到片商專屬合約、一個月只要拍一支作品的頂級女優生活也沒想像中安逸，從辻本杏的自白就知道她們每個月都被關心銷售成績，賣得好就可以加薪延長合約，賣得不好呢，嘿嘿，減薪只是運氣好，合約到期被踢出去則是剛好〜

所以每個女優被男優壓完還得承受相當大的壓力，除非是不幹最大，要不然大家都會想辦法讓自己過得舒服一點－－交個男友有個精神寄託是最普遍的方式，只可惜副作用也很強，因為這一行有太多的女優遇人不淑最後人財兩失；還有些女優則是為求上位不擇手段，像不久前宣布永久退出暗黑界的優月心菜就自爆AV界是個「不陪經紀人睡覺就混不好的地方」，她雖然無奈，但還是服從這潛規則和經紀人上了床。

自爆陪睡的優月心菜。 圖／取自ideapocket

其實碰到這潛規則的不只優月心菜，之前引退的「香西咲」也是一提到前經紀公司的社長就咬牙切齒，因為她曾經被逼去陪合作廠商睡覺，甚至連冬月楓憤而離開事務所也被懷疑是被逼去慰安⋯⋯雖然這一行本就是出賣肉體換鈔票，很多女優更是以讓人受驚的上床人數著稱，但也不是每個人都能接受潛規則，也難怪有些人會受不了。

再加上退役的就業問題，很多人從此淪落風塵接客為生，講白點吧，儘管有些經紀人覺得自己是在幫忙女優賺錢，但AV界從來就不是個讓人圓夢的地方，最主要的原因應該就和知名男優清水健所說的一樣：

「這一行，真的爛人很多。」