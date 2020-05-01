快訊

殺警凶嫌裁定交保檢方抗告 台南高分院發回嘉義地院

我有機會申請嗎？勞工紓困貸款搶翻 7個QA看懂誰能辦

【一劍浣春秋】賺不到錢、壓力大、得陪睡⋯AV界是滅絕希望的世界？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
想交男友才出道的伊藤胡桃。 圖／取自honnaka
想交男友才出道的伊藤胡桃。 圖／取自honnaka

每當新人出道的時候，我們總會聽到監督在片中問她：「為什麼來當AV女優？」

每個人的答案都不一樣，像川村晴說自己同時拿到了AV和寫真的合約，但因為「想爽」所以決定加入暗黑界和男優一較長短；而被認為是新一代暗黑梁靜茹的伊藤胡桃則說是自己想交男朋友所以要先下海鍛練戰技，更扯的是杏羽花蓮，一個人來到東京的她沒有朋友沒有工作，實在不知道該做什麼，結果看了手相，算命師說「你很適合當AV女優喔」，於是她就走進片商張開雙腿求男優「放進來」……

算命出道的杏羽花蓮。 圖／取自faleno
算命出道的杏羽花蓮。 圖／取自faleno

真的是一個比一個荒謬，但你說是片商把大家當照單全收的白痴嗎？倒也不是，最近有不少女優的身分被破解－－像號稱是大學畢業典禮趕往片場被男優插的麻生希，在因為吸毒被抓後才被揭露只有高中學歷；還有被稱為「極色18歲」的坂道美琉則是在出道後被披露之前就在特種營業上班，年紀大有問題…⋯其實AV界成立將近40年了，大家也都見怪不怪了，作品的文案與其說是想知道女優的經歷還不如說是看看片商的作文能力又進化到了什麼程度。

但不管片商怎麼唬人，重點是，女優入行以後快樂嗎？

從最近幾個新聞來看恐怕開心的人不是很多，首先，女優下海所求為何？也許真有人「欠幹」但大多數人應該都是「缺錢」，所以看到跳槽換新片商的天使萌買了隻超過50萬台幣的勞力士時，可能有不少人覺得AV女優也是個很有前途的職業，但問題是像天使萌這樣的女優已經是金字塔的頂端，其實很多女優手頭很緊的。

公開帳戶求捐款的寶生。 圖／取自s-cute
公開帳戶求捐款的寶生。 圖／取自s-cute

比方說在網路上公開帳戶求影迷捐款的寶生莉莉、付不出房租的君色華奈以及餐餐吃泡麵的深田結梨，看起出來下定決心在鏡頭前和男優交歡的她們並沒有得到豐厚的報酬；另外，就算拿到片商專屬合約、一個月只要拍一支作品的頂級女優生活也沒想像中安逸，從辻本杏的自白就知道她們每個月都被關心銷售成績，賣得好就可以加薪延長合約，賣得不好呢，嘿嘿，減薪只是運氣好，合約到期被踢出去則是剛好〜

所以每個女優被男優壓完還得承受相當大的壓力，除非是不幹最大，要不然大家都會想辦法讓自己過得舒服一點－－交個男友有個精神寄託是最普遍的方式，只可惜副作用也很強，因為這一行有太多的女優遇人不淑最後人財兩失；還有些女優則是為求上位不擇手段，像不久前宣布永久退出暗黑界的優月心菜就自爆AV界是個「不陪經紀人睡覺就混不好的地方」，她雖然無奈，但還是服從這潛規則和經紀人上了床。

自爆陪睡的優月心菜。 圖／取自ideapocket
自爆陪睡的優月心菜。 圖／取自ideapocket

其實碰到這潛規則的不只優月心菜，之前引退的「香西咲」也是一提到前經紀公司的社長就咬牙切齒，因為她曾經被逼去陪合作廠商睡覺，甚至連冬月楓憤而離開事務所也被懷疑是被逼去慰安⋯⋯雖然這一行本就是出賣肉體換鈔票，很多女優更是以讓人受驚的上床人數著稱，但也不是每個人都能接受潛規則，也難怪有些人會受不了。

再加上退役的就業問題，很多人從此淪落風塵接客為生，講白點吧，儘管有些經紀人覺得自己是在幫忙女優賺錢，但AV界從來就不是個讓人圓夢的地方，最主要的原因應該就和知名男優清水健所說的一樣：

「這一行，真的爛人很多。」

女優

相關新聞

【一劍浣春秋】賺不到錢、壓力大、得陪睡⋯AV界是滅絕希望的世界？

每當新人出道的時候，我們總會聽到監督在片中問她：「為什麼來當AV女優？」

清純數學老師神似橋本環奈 仙氣高顏值引20萬人暴動

有著「奇蹟美少女」稱號的橋本環奈，一頭柔順的黑髮、甜美的笑容及深邃的茶色大眼，迷人魅力讓眾多男性朋友為之著迷。近日社群媒體推特上，就出現了一名長相神似橋本環奈的網美，超高顏值讓她迅速爆紅，不僅在日本網友群中引起話題，更登上Twitter熱門。

【一劍浣春秋】新冠肺炎疫情燒不停 AV界將掀起大退潮！

肺炎疫情流行，三大集團(WILL、SOD及Prestige)從4月初到5月6日都不拍片，那閒閒嘸代誌的女優都在幹嘛呢？

平交道前驚見比基尼正妹 網友暴動釣出本尊回應了

近日一名網友行經宜蘭礁溪德陽路段平交道路口時，意外拍到一名身穿比基尼的正妹，他趕忙將照片上傳PTT「表特板」詢問網友該正妹身分。有眼尖鄉民馬上發現該正妹是曾獲選亞洲百大DJ的藍星蕾，此外一組平交道比基尼照意外在PTT爆紅，更是釣出...

日本第一牛郎羅蘭遊港豪住五星級海景套房 裝潢設備超奢華

日本第一牛郎羅蘭（Roland）上月正式進軍YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，不但分享自己工作日常，更會公開絕密私生活和旅行習慣。近日上傳的一支影片，就是羅蘭去年香港旅遊時，介紹居於尖沙嘴一間五星級酒店Rosewood的超豪海景套房，一晚房價要價2.88萬港元（新台幣約11.1萬元）。他於鏡頭前介紹套房內的奢華格局，令網友大開眼界，亦一如以往爆出自信驚人的金句。

火辣高球正妹曝求愛黑歷史 自爆15男人撩她只為這件事

美國前職業高爾夫球選手佩奇（Paige Spiranac）憑著亮麗的外型，吸引大批網友關注，現年27歲的她在節目自爆，尋找另一半的過程不太順遂，「男人只想利用我，獲得免費的高爾夫球訓練」...

憑高衩泳裝震撼網友 日「美臀女王」教居家翹臀操

自新冠肺炎（COVID-19）逆襲香港後，港府勒令全港健身中心和美容院需要關閉14天，不少愛健身運動的人頓時失去鍛鍊身體線條的機會，加上近日天氣逐漸悶熱下來，囤積在衣櫃深處的熱褲也免不了需要出動。或許是沒有健身運動或居家工作的關係，穿上熱褲時露出塌扁和毫不結實的屁股，看見軟軟垂垂的贅肉，真是令人感到垂頭喪氣。

全台最美女高中生出爐 超仙景美雙姝強佔兩個名額

高中生社群平台「Meteor」日前舉辦最美女高中生票選活動「惹不起的高校女生」，今（17）日結果出爐，由景美女中的甜美少女許悅，以7001的高票奪得第一名寶座。而榜眼和探花分別為北一女中的莉婕及淡江高中的Wendy黃逸蓁，此外，第四名的林函均在IG也有超高人氣，與許悅並稱「景美雙姝」。

【一劍浣春秋】中日混血妖豔秘書出道！中華熱瀰漫暗黑界

在「美玲」之後，又有會說中文的女優出道了！

影／又是放送事故？ 韓甜美主播大跳洗手舞 萌翻網友

正值疫情期間，所有的衛生單位、醫療人員和電視媒體都在宣導勤洗手，但這麼逗趣可愛的宣傳方式顯得特別吸睛。韓國MBC電視台有一名氣象主播，在播報到一半時，忽然跳起兒歌「洗手舞」，令網友直呼「世界上最可愛的氣象主播」。

越南女DJ兼職網紅 大放火辣寫真照超吸睛

要在Disco能盡情狂歡的話，當然要有可以炒起全場氣氛的DJ吧！來自越南的DJ Jenny Yến（Nguyễn Thị Phi Yến）除了打得一手好碟之外，靚樣加身材都是焦點之一，皆因她除了是一個DJ更是一個網紅，經常都會分享自己的火辣性感寫真，令人想入非非！

防疫記者會「仙氣空姐」是她！曾為張惠妹、陶喆主持簽唱會

台灣的新冠肺炎（COVID-19）確診患者，大多屬於「境外移入」的個案，讓眾人相當擔心，暴露在高度感染風險中的空服員，是否會成為防疫破口。日前指揮中心下令，請機組人員必須做好相關防護措施，指揮中心也於例行的記者會上，請來空姐示範標準裝備。不過，這名綁著包頭的華航空姐，雖穿著護目鏡及防護衣仍仙氣十足，氣質出眾的外型成為這場記者會的「嬌」點。隨後，該名空姐的超狂經歷也被網友起底。

熱門新聞

他好奇問哪個科系沒想像中賺錢？ 網友選擇一致讓人訝異

「累了嗎？」爸開車載她上學 女高中生醒來發現竟在國小母校

省錢套餐「一頓不到10元」 網友大讚：又學到一招

她在宿舍清喉嚨 隔天收到這兩樣東西超尷尬「不敢出聲了」

地下室停車場被裝七彩霓虹燈 住戶傻眼：我以為來到小吃部

她搭客運見座位間裝塑膠簾隔開 網友驚呆：像停屍間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。