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清純數學老師神似橋本環奈 仙氣高顏值引20萬人暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
流戈來自中國江蘇，是一名數學老師。圖/Weibo
流戈來自中國江蘇，是一名數學老師。圖/Weibo

有著「奇蹟美少女」稱號的橋本環奈，一頭柔順的黑髮、甜美的笑容及深邃的茶色大眼，迷人魅力讓眾多男性朋友為之著迷。近日社群媒體推特上，就出現了一名長相神似橋本環奈的網美，超高顏值讓她迅速爆紅，不僅在日本網友群中引起話題，更登上Twitter熱門。

這名來自中國江蘇蘇州的女孩流戈，在微博上擁有2萬多名粉絲，空靈的眼神及精緻的臉孔，驚為天人的顏值與橋本環奈相似度很高。日前流戈穿上高中生制服，拍攝的一組「JK制服寫真」系列，經由一名網友以帳號@ripvanwinkle99在推特上轉發後，短短幾天內就吸引23萬網友按讚、約4萬人分享轉發，留言區也引起暴動。

長相甜美的流戈喜歡裙子，穿上日本高中生的制服更是空靈動人。圖/Weibo
長相甜美的流戈喜歡裙子，穿上日本高中生的制服更是空靈動人。圖/Weibo

網友紛紛在留言區表示，「看到她的第一眼還以為是橋本環奈」、「穿了制服真的好可愛」、「太神奇了」、「感覺是橋本環奈跟鈴木惠美的結合」、「這個顏值超越橋本環奈了吧！」、「好可愛，是天使吧」、「眼神真的有橋本環奈的感覺」、「這麼漂亮的臉蛋是一種罪過了……」，更有多名網友直呼：「可以分享她的社群平台帳號嗎？」

流戈是一名數學老師，喜歡穿裙子也熱愛拍照，平日積極在微博上與粉絲互動。不論是日本高中制服、女僕裝、氣勢套裝還是輕甜婚紗，流戈都能完美駕馭。

無論是什麼樣的風格，流戈都能完美駕馭。圖/Weibo
無論是什麼樣的風格，流戈都能完美駕馭。圖/Weibo

橋本環奈

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