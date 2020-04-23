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平交道前驚見比基尼正妹 網友暴動釣出本尊回應了

聯合新聞網 / 綜合報導
藍星蕾一組在平交道前身穿比基尼的照片意外爆紅。 圖擷自PTT表特板
藍星蕾一組在平交道前身穿比基尼的照片意外爆紅。 圖擷自PTT表特板

近日一名網友行經宜蘭礁溪德陽路段平交道路口時，意外拍到一名身穿比基尼正妹，他趕忙將照片上傳PTT「表特板」詢問網友該正妹身分。有眼尖鄉民馬上發現該正妹是曾獲選亞洲百大DJ的藍星蕾，此外一組平交道比基尼照意外在PTT爆紅，更是釣出藍星蕾在Instagram親自回應。

一名網友在表特板表示載兒子下課後，行經礁溪德陽路段平交道路口，此時赫然發現一名身穿淺藍色比基尼的辣妹正在路口拍照，後方疾駛而過的火車加上甜美笑容，讓原PO詢問「請問有人知道這是誰嗎？」推文底下有人表示「專心開車唄，老爹」、「兒子：爸爸照片分我」、「兒子有沒有跟你要照片？」、「我以為是叫兒子開車你自己拍的」，瞬間歪樓讓原PO急忙表示照片是從行車紀錄器影片截圖，澄清絕對不是邊開車邊使用手機的危險駕駛。

而正妹的亮眼外型也讓網友紛紛回覆「這個原圖直出的身材很可以，我是女生，喜歡這種風格」、「神視角，想看成品對照圖」、「這樣火車列車長怎麼專心過平交道」，而平交道加上正妹也讓網友想起灌籃高手的經典畫面，直呼「赤木晴子」，還有人開玩笑身穿比基尼應該改叫「赤膊晴子」。

此外，有眼尖網友發現照片女主角正是曾獲選2016年亞洲百大DJ的藍星蕾，答案揭曉後有人表示「真的不修圖比較好看」、「真的別再修了，自然的好看多」。一系列照片在PTT意外爆紅後，甚至釣出藍星蕾在IG發限時動態，她表示當時認真拍寫真，完全沒注意到被側拍，貼文最後還貼心提醒網友「大家好好開車，注意安全」。

網友透過照片中的藍色肩帶，一眼認出表特板上的平交道比基尼正妹就是藍星蕾。 圖擷自藍星蕾臉書
網友透過照片中的藍色肩帶，一眼認出表特板上的平交道比基尼正妹就是藍星蕾。 圖擷自藍星蕾臉書
藍星蕾一組在平交道前身穿比基尼的照片意外爆紅，甚至引出本人在IG回應。 圖擷自PTT表特板
藍星蕾一組在平交道前身穿比基尼的照片意外爆紅，甚至引出本人在IG回應。 圖擷自PTT表特板
藍星蕾曾獲選2016年亞洲百大DJ。 圖擷自藍星蕾臉書
藍星蕾曾獲選2016年亞洲百大DJ。 圖擷自藍星蕾臉書

正妹 比基尼 PTT Instagram

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