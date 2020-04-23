日本第一牛郎羅蘭遊港豪住五星級海景套房 裝潢設備超奢華
日本第一牛郎羅蘭（Roland）上月正式進軍YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，不但分享自己工作日常，更會公開絕密私生活和旅行習慣。近日上傳的一支影片，就是羅蘭去年香港旅遊時，介紹居於尖沙嘴一間五星級酒店Rosewood的超豪海景套房，一晚房價要價2.88萬港元（新台幣約11.1萬元）。他於鏡頭前介紹套房內的奢華格局，令網友大開眼界，亦一如以往爆出自信驚人的金句。
羅蘭日前在YouTube頻道上傳去年到香港旅遊時拍攝的影片，當時他入住尖沙嘴五星級酒店超豪華海景套房，不但客廳、睡房或浴室都能觀賞維多利亞港景色。而房內的傢具用料、裝潢等都非常奢華，很多小細節都盡見心思，如遙控器、保險箱、書桌及垃圾筒等都是用皮革製造，羅蘭也忍不住大讚是「生活品味的象徵」。
另外，宮廷式浴室以鏡中鏡為設計，羅蘭看到即以自信口吻笑言：「因為鏡子太多，我一直在看我自己，沒有看到香港的『百萬夜景』」。
羅蘭亦大爆，這次入住的套房房價約40至50萬日元（新台幣約11.1萬至13.9萬元間），被問到「只是睡一晚需這麼大的地方嗎」，他直言旅行就是要和日常不一樣，「我不想住比平常住的家還要小的地方」。當再被問到待在大房間內會否感恐怖時，羅蘭即反駁：「狹窄的地方才恐怖呢！」
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文章授權轉載自《香港01》
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