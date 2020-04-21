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火辣高球正妹曝求愛黑歷史 自爆15男人撩她只為這件事
美國前職業高爾夫球選手佩奇（Paige Spiranac）憑著亮麗的外表，吸引大批網友關注，現年27歲的她在節目自爆，尋找另一半的過程不太順遂，「男人只想利用我，獲得免費的高爾夫球訓練」。
綜合外媒報導，佩奇日前在廣播節目「打一輪」（Playing-A-Round）表示，曾經有很多男性球友找她聊天，雙方還會進行高球約會，聊天話題一直圍繞在高爾夫球，佩奇表示「男人會說，讓我們出去打高爾夫，我帶妳去練習場或者球場。我會想『這聽起來很棒呀！』」
佩奇坦言，約會時會期待戀情的發生，但她至少遇過15位男性，只是單純想學習高爾夫球，甚至有人已經有交往半年的女友。佩奇還表示，有男性球友為了參加高爾夫球課程，24小時不間斷地傳訊息撩她，「對方只是想利用我，獲得免費的高爾夫球訓練」。
雖然佩奇在2016年杜拜賽之後，就沒有參加正式比賽，但她在網路擁有高人氣，IG多達245萬名粉絲追蹤，無論是姣好的身材或優秀的球技，每次都是網友討論的焦點。
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