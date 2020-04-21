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憑高衩泳裝震撼網友 日「美臀女王」教居家翹臀操

香港01 / 撰文：黃伊玲
宮河麻耶在日本被稱為「究極美臀女王」。圖擷自ig@maya_m0901
宮河麻耶在日本被稱為「究極美臀女王」。圖擷自ig@maya_m0901

自新冠肺炎（COVID-19）逆襲香港後，港府勒令全港健身中心和美容院需要關閉14天，不少愛健身運動的人頓時失去鍛鍊身體線條的機會，加上近日天氣逐漸悶熱下來，囤積在衣櫃深處的熱褲也免不了需要出動。或許是沒有健身運動或居家工作的關係，穿上熱褲時露出塌扁和毫不結實的屁股，看見軟軟垂垂的贅肉，真是令人感到垂頭喪氣。

夏天風光旎旖是與陽光玩遊戲的好季節，即便現時因新冠肺炎疫情而減少外出，但炎熱天氣也少不了穿着短裙和短褲的機會，但照鏡子時看見自己下垂塌扁的屁股真是大煞風景。

日本被稱為「究極美臀女王」的宮河麻耶是一位擁有諸多女生渴想的渾圓且挺俏翹臀，她曾當體育記者，因為參與日本知名節目《男女糾察隊》，並在游泳比賽項目上穿上高衩一件頭泳衣，露出如水蜜桃般的翹臀，從此宮河麻耶便成為不少女生健身目標，加上她也不時在網上分享自己鍛鍊美臀的動作和要點，讓女生也可以跟她一樣擁有吸引人的翹臀，成為網紅，擁30萬粉絲。

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近日她分享三個在家也可訓練臀部的美臀操動作，不但臀部、大腿和腹部都可以一起鍛鍊得到，也是十分適合現時長居家的女生學習的運動。

一、簡易盤腿拉伸　有效伸展腰背及臀肌

想必不少時代女性的工作也需要長時間坐在辦工椅上，久而久之臀部的肌肉也慢慢下垂，臀部也開始慢慢「打橫發展」，連帶影響腿長比例。宮河麻耶也指出這是不少女生的通病，於是她每天也會進行這個簡易「盤腿拉伸」的美臀動作，「盤腿拉伸」動作因為簡易，只需要將右腳抬至左腿上或將左腳抬至右腿上，並以盤腿坐姿進行，謹記進行動作時背部挺直，身軀往前傾在右側，然後轉而另一邊的左側身俯身下傾便可。

根據2017年香港十大傑出健身教練梁子雋Leo的專業意見指出，盤腿拉伸動作有效伸展腰背及臀肌，減少腰背痛症情況，並提升運動中的活動能力及核心穩定，動作進行時要讓下背有拉伸的感覺，慢慢前傾及俯身下傾，保持呼吸並維持15-30秒才還原起始式。

二、平躺拉伸

年僅29歲的宮河麻耶現時是日本知名的美臀老師，除了擁有美臀外更擁有玲瓏浮凸的身材，不過這些身材也是全靠她堅持不懈的鍛鍊，她指出美臀操第二個的動作是平躺拉伸，首先是以平躺的姿勢進行，並先將左腳的小腿往大腿下方收攏按緊，隨後便以身體重量去拉伸大腿前側方，停留約15秒，便將左腿抬起並貼近身體後，往右側方向下壓。那時便會感受到臀部、大腿後側的肌肉有被拉伸的感覺，然後再稍作停留後換右腳重複動作便可，進行動作時保持平穩自然的呼吸。

三、後踢抬腿　有效塑造臀部線條

第三個美臀操動作也是宮河麻耶十分推薦的，因為她指出這個動作對提臀是十分有效果，可謂終極一招，而且不少女生對後踢抬腿這個動作也比較熟悉，進行後踢抬腿動作時，身體先保持跪姿，利同雙手手肘撐住上半身，保持身體需呈現水平狀態，並單腳往後上方來回舉高，膝蓋不着地，結束後換腳重複動作。

Leo的專業意見建議女生在進行動作記得要讓核心肌群保持穩定，保持骨盆不要扭動及借力，望向地面讓頸、背、腰成一直線，施力點應集中在臀部和腿部，才有效鍛鍊下肢肌肉及塑造臀部線條。

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Good evening! BIOPLE by Cosme Kitchen のウェブサイトBIOPLE.jp にて、私が普段から実践しているトレーニング方法をコラム連載して頂いてます。明日は第2回目✨﻿ ﻿ 冬こそバックライントレーニングで燃えやすい体質を手に入れよう！是非一緒に実践してみてね🥰﻿💪 biople.jp は他にも @atsuko1705 先生の連載や、コスメ情報など役立つ情報が沢山あるよ☺️💋 ﻿ そして、一枚目は私が普段から欠かさず行っているお尻と太もものストレッチ。トレーニングや食事はもちろん、綺麗なバックラインを作るにはストレッチもマスト。ここが強ばるとお尻が垂れやすくなってしまったり、下半身太り、さらに冷えやむくみにも繋がっちゃう💦（腰痛防止にも効果的！！）Here is my daily stretch routine for my thighs&glutes. I will be featured in a weekly column for biople.jp talking about fitness and health:) ﻿ #後ろ姿 #背中 #美尻 #バックライン #biople

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文章授權轉載自《香港01》

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