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沒吃早餐太餓 鋼管辣妹站車頂上邊熱舞邊吃麵線

聯合新聞網 / 綜合報導
一名廟口鋼管辣妹因為來不及吃早餐，只好邊工作邊吃麵線，網友看了影片後直呼太敬業了。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名廟口鋼管辣妹因為來不及吃早餐，只好邊工作邊吃麵線，網友看了影片後直呼太敬業了。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

台灣的婚喪喜慶或廟會時常可以看到有鋼管辣妹熱舞，有些舞者還會站在車頂上表演，也成為台灣獨特的文化之一。臉書上流傳了一段影片，一支廟會隊伍後面跟了車隊，其中一輛的車頂有一名辣妹正在熱舞，有趣的是她邊跳舞邊吃著早餐，因為畫面實在太逗趣也太違和，讓網友看了也笑翻，但還是稱讚她非常敬業。

這名辣妹自己將影片上傳到臉書「爆廢公社二館」，她說昨（9）日因為睡過頭來不及吃早餐，只好利用工作之餘趕緊填飽肚子。影片裡看到她打扮得很清涼，腳上踩著高跟鞋，手上還拿著一碗麵線，然後站在車頂上邊吃著麵線邊隨著音樂扭動身軀熱舞，讓網友們看了目瞪口呆。

大多數網友都大讚這位辣妹非常敬業，「不得不說這真的蠻厲害的」、「好辛苦」、「專業與敬業的代表」，不過也有人擔心這樣的行為太危險，「安捏危險拉」、「幸好沒急剎車，不然就往臉上去了」、「太有喜感了，不過真的要小心跌下來」、「危險啦，萬一沒踩穩或緊急剎車會摔下來」。還有網友留言搞笑的說「超厲害的！這下盤穩定係數整個跟上半身分開！加油，相信不久的將來可以一邊跳一邊煮火鍋了」、「跳得比前面賣力」、「早餐果然很重要」、「這樣肚子能裝比較多東西」、「這碗麵一定很好吃，才能搖成這樣」。

根據《三立新聞網》報導，這名女舞者表示昨天早上6點要集合，7點要到嘉義六腳工作，所以4點多就要起床，但起床後忙著梳理化妝還要趕著出門，所以沒時間買早餐，工作的過程中也沒空休息，直到10點多才有粉絲送了一碗雞絲麵給她，但她餓得受不了，只好在車上邊表演邊吃。

爆廢公社

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