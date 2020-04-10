【一劍浣春秋】賣片行銷有撇步！片商煉金術大揭秘

常常有人在問，如果想讓女優記得自己，做什麼事最容易刷存在感？

其實就四個字，投其所好，像有著「絕世美少女」之稱的明里紬喜歡喝珍珠奶茶，那拿珍珠奶茶當伴手禮她自然容易記得你；而「最美主播」山岸逢花則是對蝦味先情有獨鍾，想釣她回你的留言那貼蝦味先的照片準沒錯⋯⋯

喜歡蝦味先的山岸逢花。 圖／ForAVer攝影會提供

但如果不知道女優喜歡什麼呢？

很簡單，那就買片吧，對女優來說買片就是莫大的恩惠，為什麼呢？從水野朝陽說自己在拍片時「每個月都是提心吊膽地看銷售排行榜」，從辻本杏在twitter自爆「喜歡我就買我的片」、「不然合約到了我就會被片商踢出去」的狀況來看，每個女優的都背負著相當沉重的壓力。在片商當專屬女優的女孩雖然每個月只要拍一支作品，但如果賣不好合約到期不是減薪就是片商不續約請你捲舖蓋走路；如果不想被合約束縛那當個到處遊走想拍多少就啪多少的企劃女優總行吧？行，當然行，但片商也不是笨蛋，不會投資沒人氣的女優，所以姿色平庸、外型崩壞或是演不出新鮮感的女優很難得到片商邀約，那種被大家當空氣的感覺是很難受的〜

自爆銷售壓力大的十本杏。 圖／取自graphis

只是話說回來，現在的片子愈來愈難賣了⋯

理由很好猜，一來泡沫經濟後影迷的消費力下降，大家都在削減不必要的支出，也讓成人影視產業逐年萎縮；二來這一行僧多粥少，每個月都有大量的新人出道，大家看得眼花撩亂卻又覺得沒一個像以前蒼井空吉澤明步還有Rio那麼有統治力，就算有錢也不見得花得下去：

那要怎麼辦呢？片商自然不能涼拌炒雞蛋，自然就要促銷啦！

在過去沒有新冠肺炎疫情時片商大多會舉辦見面會讓女優出來面對，也許很多人會以為那是要讓女優和影迷交流訓練她們的圈粉能力，是沒錯啦，那很重要，但實際上那是片商促銷的手段，不過是有限名額的見面會還是不限名額的即賣會重點都是要多賣一點片子出去，假如女優每次活動都是小貓兩三隻賣不出什麼片，那她肯定很快就被片商掃地出門⋯⋯

女優見面會希望多賣點片子出去。 圖／取自twitter

那現在新冠肺炎疫情嚴重，片商都不拍片了，那要怎麼做行銷呢？

只能把重心放在網路上了，為了賣出實體片，片商大多會發動贈品攻勢，依據女優的等級，最高等級的會送寫真照，等級比較低一點的就是送拍立得甚至是女優身上的內褲，更猛一點的還有作品會送女優用過的跳蛋！

那真的是女優用過的嗎？還是片商的花言巧語？也很難說，因為片商和女優自己不會承認造假，只能信者恆信不信者恆不信，不過可以確定的是有些女優平常只送寫真然後突然送內褲的話就會大賣，像最近剛跳槽去新片商的天使萌第一片就送內褲馬上就被搶光，有錢還買不到呢〜

送內褲向來是片商促銷的手段。 圖／取自twitter

當然，最厲害的促銷方式還是降價啦，以往大多是用半價促銷的方式到新冠肺炎病情爆發後已經下殺無極限，SOD集團率先推出200片免費看的方案，雖然引發女優不滿被白嫖而且還不小心洩露用戶個資，但已經開了第一槍，接下來業界最大的賣片網站FANZA接手推出10円方案，一片只要3元台幣不到……

這樣花金子比射精子還便宜的促銷方式讓網站流量居高不下，也讓人見識到AV界的行銷手段，至於這種完全只想吸睛的方式有沒有辦法在疫情過後讓暗黑界吸金成功呢？就讓我們繼續看下去吧。