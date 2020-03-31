連陳時中都稱讚！清新女記者內外都「超有料」 網暴動：聲音也甜美

自從新冠肺炎持續爆發以來，台灣成立中央流行疫情指揮中心，每日召開記者會向民眾說明最新狀況，而在3月25日的例行記者會中，有一名女記者向指揮官陳時中提問時，被阿中部長大讚問題「問的很好」，該記者長相更意外引起網友討論，甜美的臉蛋還有姣好身材讓人不容忽視。

該名記者被鄉民起底，原來是在年代新聞工作的劉一璇，不僅外表清純可愛，也相當有內涵，大學畢業於東吳政治系，碩士則是台灣大學國家發展研究所畢業，白皙的臉微微一笑就相當有氣質，且從平常的生活照中可以看出來，妝容都走自然清新路線，而有一張身穿緊身上衣的照片更引起網友暴動，大讚劉一璇內外都「超有料」。

根據影片內容，劉一璇問到「航空部份，假設需要居家檢疫的機組員是A組，那麼由於他們的特殊性跟執行的難度，隔離放寬只需要五天，還是要考慮到潛伏期跟無症狀的問題，那麼當A組在執行航空任務時，是否要請公司去協調，不要跟其餘組別的空服員接觸傳染的問題？」被陳時中稱讚問的很好。

有人神出她的個人IG分享，網友們紛紛留言表示，「期待上主播台」、「滿清新的」、「知性美」、「真的很正」、「聲音也好好聽～～」、「聽完問題了～難得清流，觀念很好」、「感覺是長輩會喜歡的類型」、「現在這種小清新正妹很少了」、「整個人的氣質相當舒服」、「身材火辣、臉蛋漂亮又有腦袋」。