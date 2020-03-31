快訊

美主播撿到槍！嗆WHO是馬屁組織愛說謊：我們捐的錢比中國多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連陳時中都稱讚！清新女記者內外都「超有料」 網暴動：聲音也甜美

聯合新聞網 / 綜合報導
年代女記者劉一璇身材姣好。 截取自ig
年代女記者劉一璇身材姣好。 截取自ig

自從新冠肺炎持續爆發以來，台灣成立中央流行疫情指揮中心，每日召開記者會向民眾說明最新狀況，而在3月25日的例行記者會中，有一名女記者向指揮官陳時中提問時，被阿中部長大讚問題「問的很好」，該記者長相更意外引起網友討論，甜美的臉蛋還有姣好身材讓人不容忽視。

該名記者被鄉民起底，原來是在年代新聞工作的劉一璇，不僅外表清純可愛，也相當有內涵，大學畢業於東吳政治系，碩士則是台灣大學國家發展研究所畢業，白皙的臉微微一笑就相當有氣質，且從平常的生活照中可以看出來，妝容都走自然清新路線，而有一張身穿緊身上衣的照片更引起網友暴動，大讚劉一璇內外都「超有料」。

根據影片內容，劉一璇問到「航空部份，假設需要居家檢疫的機組員是A組，那麼由於他們的特殊性跟執行的難度，隔離放寬只需要五天，還是要考慮到潛伏期跟無症狀的問題，那麼當A組在執行航空任務時，是否要請公司去協調，不要跟其餘組別的空服員接觸傳染的問題？」被陳時中稱讚問的很好。

有人神出她的個人IG分享，網友們紛紛留言表示，「期待上主播台」、「滿清新的」、「知性美」、「真的很正」、「聲音也好好聽～～」、「聽完問題了～難得清流，觀念很好」、「感覺是長輩會喜歡的類型」、「現在這種小清新正妹很少了」、「整個人的氣質相當舒服」、「身材火辣、臉蛋漂亮又有腦袋」。

劉一璇妝容淡雅。 截取自ig
劉一璇妝容淡雅。 截取自ig

新冠肺炎 陳時中 正妹

相關新聞

連陳時中都稱讚！清新女記者內外都「超有料」 網暴動：聲音也甜美

自從新冠肺炎持續爆發以來，台灣成立中央流行疫情指揮中心，每日召開記者會向民眾說明最新狀況，而在3月25日的例行記者會中，有一名女記者向指揮官陳時中提問時，被阿中部長大讚問題「問的很好」，該記者長相更意外引起網友討論，甜美的臉蛋還有姣好身材讓人不容忽視。

韓國新一代國民女神鄭慧律 姣好身材曾拍男裝內褲廣告

韓國美女日日都有新更新，最近網絡上又紅起一位新美女，名字是只有24歲的鄭慧律（Jeong Hye Yul　정혜율）。鄭慧律讀大學時已經女神級別的存在，她讀護理系，在大學時已是風雲人馬，做過大學的宣傳大使。畢業後直接加入模特兒界，並在「韓服模特兒選拔大賽」中奪冠，樣貌和身材也是頂級的。最令人奇怪的是，她曾擔任男裝內褲的模特兒，成就一時佳話。

平凡男娶超美俄妹誕3仙女成話題 媽媽現身分享當年為何嫁給他

早前日本一名外表粗獷的男士因為娶了超漂亮的俄羅斯美女，繼而誕下3名顏值極高的仙女而成為一時話題，不少網友都感嘆媽媽的基因太強大。

產後3個月恢復火辣身材 大馬「最美空姐」讓網友快噴鼻血

曾擔任過空姐的馬來西亞網紅正妹Cherry Q（Cherry Quahst）有著天使臉孔、魔鬼身材，IG社群上有多達將近170萬名粉絲追蹤，去年（2019）12月升格當媽媽，產子後短短3個月內恢復到凹凸有致的火辣身材，讓網友看了快噴鼻血，直呼「太不科學了」。

曾和周董等天王同台飆球 「台版莎賓娜」王宇君擄獲網友心

許多男孩或許都曾經憧憬過，自己也能夠有一位懂得打球、了解運動的女朋友。淡江大學畢業的王宇君，就是這樣的一位籃球美女，她不只長相甜美、身材苗條，更是打得一手好球，在網路上虜獲了不少粉絲們的芳心。

【一劍浣春秋】東奧延期一年！暗黑界會變成怎樣？

是的，東京奧運延期了。

在家太無聊！網球甜心喊「想有男友一起隔離」 網暴動狂應徵

受到新冠肺炎疫情影響，職業網球ATP和WTA都宣布停賽到6月7日，加拿大網球甜心布夏（Eugenie Bouchard）日前疑似在家隔離太無聊，在推特發文表示「不是在抱怨，但若有個男朋友和我一起隔離會更有樂趣」，引來不少球迷暴動留言。

從空姐躍上「最美副機長」 35歲的她超霸氣！

如果你的夢想會被投注歧視眼光，還會願意實現它嗎？越南一名美女憑靠自身努力，打破社會的性別刻板印象從事飛行員工作，被網友們譽為「最美副機長」。

【一劍浣春秋】解密！和橋本有菜步入禮堂的代價是？

有「暗黑界第一美腿」之稱、在2016年3月出道的直球偶像橋本有菜為了慶祝「活動5週年」決定啟動募款機制拍攝寫真集，3月18日晚間，她透過網路直播宣佈計畫，希望所有影迷都能幫助她完成心願

最正女高中生制服到底是哪間？網狂推2款：水手服就是讚

高中制服陪伴每個人度過最青澀的歲月，繡著學號與名字的制服彷彿成為一種青春的印記。每間學校的制服都有屬於自己的特色，那在男生眼中究竟哪一款是抹不去的心頭好呢？有網友近日就在PTT上提問「哪間女生學校制服最好看呢？」引發熱烈討論。

換駕照被當成別人！日本宅男大變身 花美男模樣讓人吃驚

醜女翻身不稀奇，宅男變身花美男才令人跌破眼鏡！日本網友ニキ（以下音譯為尼姬）原是一名身材略胖的宅男，因為喜歡動漫的緣故，進而踏入Cosplay的領域，靠著興趣與努力「醜男大翻身」...

「四千年一遇美女」鞠婧禕吃麵包一口咬32下 網友崩潰：我胖是應該的

看到女星完美身形，女生都疑惑為何自己不多吃也胖，看完被譽「四千年一遇美女」、前SNH48成員鞠婧禕吃麵包也許有答案。鞠婧禕日前無聊拍片分享給粉絲，只見她明顯放空，拿麵包吃了一口後慢慢咀嚼，惟咬極都仲有，引來網民仔細計算，結果發現她咬足32下才吃第二口，令女生們崩潰：「我知我為什麼這麼胖了」

熱門新聞

平凡男娶超美俄妹誕3仙女成話題 媽媽現身分享當年為何嫁給他

情侶漁光島上演活春宮「同款帳篷」曝光 網虧：要熱銷了

晚上7點後逛全聯驚見「神品便當」有折扣 婆媽暴動喊羨慕

博恩脫口秀「找不到笑點卻超夯」？ 網揭竄紅4關鍵

為何全聯結帳人潮總是這麼多？ 網友分析指出4大關鍵問題

疫情升溫！好市多「貼心舉動」保護顧客 網讚：超安心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。