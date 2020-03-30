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平凡男娶超美俄妹誕3仙女成話題 媽媽現身分享當年為何嫁給他

香港01 / 抹茶仔
日本節目拜訪這位於山口縣的村重一家，了解他們日常生活。圖／人生が変わる1分間の深イイ話
日本節目拜訪這位於山口縣的村重一家，了解他們日常生活。圖／人生が変わる1分間の深イイ話

早前日本一名外表粗獷的男士因為娶了超漂亮的俄羅斯美女，繼而誕下3名顏值極高的仙女而成為一時話題，不少網友都感嘆媽媽的基因太強大。

近日有日本節目拜訪這位於山口縣的村重一家，了解他們日常生活，更請媽媽分享當年如何譜寫這日版美女與野獸的愛情故事。

3個月前，日本偶像組合HKT48成員村重杏奈出席電視節目時介紹自家父母，發現媽媽原來是個大美人！因為媽媽的基因過於強大，連同村重杏奈在內的3位女兒都美若天仙，成為山口縣當地有名的美人3姊妹。節目播出後，相關截圖隨即於網上瘋傳，網友更大讚3姊妹的超強顏值，表示「媽媽基因太強了吧」、「不是說俄羅斯女生很快就劣化嗎？」。

早前3姐妹的美貌亦成為網路上的話題，讚嘆媽媽基因的強大。圖／Twitter＠HKT48anna072948
早前3姐妹的美貌亦成為網路上的話題，讚嘆媽媽基因的強大。圖／Twitter＠HKT48anna072948

村重杏奈與媽媽合照，簡直就像兩姊妹，媽媽完全不像已經42歲。圖／人生が変わる1分間の深イイ話
村重杏奈與媽媽合照，簡直就像兩姊妹，媽媽完全不像已經42歲。圖／人生が変わる1分間の深イイ話

他們還有個3歲的弟弟。圖／Twitter＠murashige_erika
他們還有個3歲的弟弟。圖／Twitter＠murashige_erika

一家六口超節儉

近日節目《人生が変わる1分間の深イイ話》拜訪村重一家，了解他們日常生活，發現他們原來十分節儉，如做漢堡時會加入大量豆腐，令份量變多，肚餓會喝水充飢等。

連菜刀也用到變小刀。圖／人生が変わる1分間の深イイ話
連菜刀也用到變小刀。圖／人生が変わる1分間の深イイ話

爸爸於岩國美軍基地工作，專為戰機入油。為養活一家六口，晚上還會當鐵路修繕器材搬運工，每天只睡3小時，而且已維持這種生活10年，但每月收入不足40萬円（約2.8萬元港幣）（約11萬元台幣），還有20年的房貸未還清，而媽媽每年只會買一次衣服，除了日常開支、房貸外，錢都全花在3位女兒追尋偶像夢想的道路上。

爸爸每天為養家辛勞工作。圖／人生が変わる1分間の深イイ話
爸爸每天為養家辛勞工作。圖／人生が変わる1分間の深イイ話

美女與野獸的邂逅

由於媽媽實在太漂亮，恰巧爸爸又十分粗獷豪邁，被節目形容他們為日版美女與野獸，到底他們是怎樣走在一起的呢？原來媽媽Yana出身並不富裕，當年為了養家而孤身去到日本。正當人生路不熟的她十分徬徨之際，第一個跟她搭話的正是老公公亮先生。

媽媽年輕時十分漂亮。圖／Twitter@HKT48anna072948
媽媽年輕時十分漂亮。圖／Twitter@HKT48anna072948

為了養家及支持女兒們追尋夢想，Yana跟公亮先生兩夫婦也付出了很多呢！希望女兒們的星途能一帆風順吧！

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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