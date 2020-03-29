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產後3個月恢復火辣身材 大馬「最美空姐」讓網友快噴鼻血

聯合新聞網 / 綜合報導
曾擔任空姐的Cherry Q產後迅速恢復火辣身材，讓網友直呼「不科學」。 圖擷自Cherry Q IG</
曾擔任空姐的Cherry Q產後迅速恢復火辣身材，讓網友直呼「不科學」。 圖擷自Cherry Q IG

曾擔任過空姐的馬來西亞網紅正妹Cherry Q（Cherry Quahst）有著天使臉孔、魔鬼身材，IG社群上有多達將近170萬名粉絲追蹤，去年（2019）12月升格當媽媽，產子後短短3個月內恢復到凹凸有致的火辣身材，讓網友看了快噴鼻血，直呼「太不科學了」。

Cherry Q在擔任亞洲航空空姐時就被網友注意到，還封她為「最美空姐」，也因為臉蛋、身材完美，更被評選為大馬最有吸引力的空姐之一。她離職後成立了服飾品牌，還當起網紅老闆娘，常常在IG分享自己美美的生活照，就連懷孕挺著大腹便便的肚子也不忘拍下美麗倩影，讓她的粉絲追蹤數高達169萬人，人氣相當高。

去年底Cherry Q產下一子，但短短3個月就讓身材恢復到產前模樣，讓人完全看不出有懷孕過。她日前還PO出穿著白色細肩帶背心、藍色真理褲的照片，前凸後翹的火辣曲線讓男網友們看得目不轉睛，大讚「不知道的人還以為妳還沒做媽媽」、「這不是生過的身材」、「哇！太令人羨慕了」、「該凸的、該翹的全都到位」。

Cherry Q常在自己的IG分享生活美照。 圖擷自Cherry Q IG
Cherry Q常在自己的IG分享生活美照。 圖擷自Cherry Q IG

Cherry Q常在自己的IG分享生活美照。 圖擷自Cherry Q IG</
Cherry Q常在自己的IG分享生活美照。 圖擷自Cherry Q IG

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