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曾和周董等天王同台飆球 「台版莎賓娜」王宇君擄獲網友心

聯合新聞網 / 綜合報導
籃球美女王宇君，因長相甜美、球技過人，虜獲不少粉絲芳心。圖／Facebook
籃球美女王宇君，因長相甜美、球技過人，虜獲不少粉絲芳心。圖／Facebook

許多男孩或許都曾經憧憬過，自己也能夠有一位懂得打球、了解運動的女朋友。淡江大學畢業的王宇君，就是這樣的一位籃球美女，她不只長相甜美、身材苗條，更是打得一手好球，在網路上擄獲了不少粉絲們的芳心。

今年31歲的王宇君綽號「洗菜」，綽號看似古怪，背後卻有著童趣的原因。原來她在國中時的好朋友綽號叫「洗米」，她便想要取一個同為「洗」開頭的綽號互相搭配，因而取名為「洗菜」。

王宇君長相甜美，有網友認為她長相神似哈薩克排球美女莎賓娜（Sabina Altynbekova），因此有「籃球界莎賓娜」、「台版莎賓娜」的稱號。王宇君球技不俗，在臉書上也有她打球的影片，尤其是三分球的準度極高、令網友們看得入迷。她甚至還曾經與蕭敬騰、周杰倫、林俊傑等知名藝人同台競球，令不少網友們都相當羨慕。

王宇君除了籃球之外，在音樂方面也有相當天賦，不但曾經在餐廳駐唱，甚至也參加過知名歌唱比賽節目《超級星光大道》。在網路上，她也時常貼出自己彈唱的影片。近年來她更是積極經營演藝工作，甚至也跨足了余文樂所經營的電競團隊MAD Team，擔任經理人的角色。

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