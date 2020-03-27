【一劍浣春秋】東奧延期一年！暗黑界會變成怎樣？

是的，東京奧運延期了。

那是體育活動，照理來說不關暗黑界的事，但內行的朋友都知道，為了東京奧運，AV界其實犧牲很大，因為避免給外界不良的印象，所以日本政府是雷厲風行排除任何有可能帶來負面印象的壞東西，在2014年爆發強逼女優拍片的AV界自然成了被血祭的對象。

無碼界新人川原實。 圖／取自1pondo

無碼片商首當其衝，不只在東京完全失去了賣片的據點，而且拍攝、網路傳遞以及女優供給的管道都無情的打擊，在西川結衣被捕並且公布本名後，現在已經沒有經紀公司敢派女優去拍無碼片了。而有碼界也別偷笑，在大動作移送在露營場地搞感謝祭的男女優及工作人員共52人後片商是嚇破了膽，從此之後不只馬賽克變厚而且拍片題材大幅受限，像是要到戶外去拍的「100人X中出」以及「Moodyz大感謝祭」不但沒有新作而且還通通下架不再販售，受傷很重。

再加上今年連FANZA成人大賞也沒得舉辦（因為5月中的頒獎典禮太接近東奧，再加上一直找不到願意接案的場地），所以喜歡AV熱愛AV沒有AV就吃不下飯睡不著覺的影迷真的悶壞了，大家都期待AV界能在東奧過後恢復原狀，還給大家一個硬爆的看片空間〜

FANZA成人大賞今年取消。 圖／取自twitter

那，在東京奧運確定延期舉辦的現在呢？

無碼界還是一樣慘，還是沒有經紀公司敢和她們合作，雖然偶爾有像「涼宮音」以及「川原實」這樣的新鮮肉體但基本上他們是斷糧了，不只如此，從經紀公司成立專責機構查緝無碼影片就知道，就算東奧舉辦完畢日本政府大概也沒打算讓步兵界活過來，所以加勒比、一本道以及Heyzo這些片商大概恢復元氣無望，想期待他們再找來像大橋未久這樣的S級女優下馬出鮑是天方夜譚，能苟延殘喘活下去就不錯了⋯

無碼界新人涼宮音。 圖／取自s-cute

但有碼界就不一樣了！

有在看片的朋友應該都發現馬賽克變薄了，比起之前比阿嬤的內褲還厚只能腦補男優是如何進出女優現在已經慢慢看得清楚毛玻璃後面發生什麼事了，雖然也因為如此讓大家很容易抓到片商造假、甚至有女優直接說現在沒有片商敢無套演出了，但至少大家會看得比較爽。而在作品企劃方面，雖然短期內還是看不到藍天為帳大地為床胡亂修幹的露天性愛片，但和之前什麼都不敢做相比也是慢慢鬆綁，像美谷朱里的新作就開始出外景，也讓男優分組看她推特上的自拍照去現場抓人，找到了就可以無套進行危險性行為了。

美谷朱里的新作很接近露天片了。 圖／取自honnaka

很明顯地，這是從「100人X中出」得來的構想，雖然沒辦法在都市叢林間直接對美谷朱里亂來，但片商可說是向前邁進了一大步。最後來做結論：首先，不必期待東奧過後無碼界能絕地大反攻，雖說殺頭的生意有人做，但女優沒人想被公布本名上社會版的，像現在這樣偶爾有個新鮮的肉體下馬讓大家當個水產鑑定家賞賞鮑就不錯了；至於有碼界呢，狀況是稍微好一點，馬賽克變薄了，企劃也稍微鬆綁了些，但要恢復2008年左右全盛時期什麼都可以做什麼都看得很清楚恐怕還需要點時間，就看看政府的底限在哪裡了⋯

距離東奧還有一年多的時間，就看大家能進步到什麼程度了，還有，希望肺炎疫情趕快獲得控制，要不然已經有片商快撐不住了〜