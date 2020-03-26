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在家太無聊！網球甜心喊「想有男友一起隔離」 網暴動狂應徵
受到新冠肺炎疫情影響，職業網球ATP和WTA都宣布停賽到6月7日，加拿大網球甜心布夏（Eugenie Bouchard）日前疑似在家隔離太無聊，在推特發文表示「不是在抱怨，但若有個男朋友和我一起隔離會更有樂趣」，引來不少球迷暴動留言。
現年26歲的布夏，外型甜美、身材姣好，因此擁有大批球迷，她也曾在2014年打進溫布頓女單決賽，不過由於近年成績下滑，最新世界排名僅328名。
近期新冠肺炎肆虐全球，許多國際賽事皆停擺，布夏也在家隔離，但或許是沒有比賽太無聊，她在推特發文「若有個男朋友和我一起隔離會更有樂趣」，許多球迷看到貼文後紛紛留言應徵，寄出戀愛履歷（dating resumes）。
這也讓布夏隨後趕緊更新貼文，笑說「我的經紀人告訴我，球迷一直寄徵友的自我介紹到我的信箱，你們快停下來啦」。
not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020
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