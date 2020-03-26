快訊

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家太無聊！網球甜心喊「想有男友一起隔離」 網暴動狂應徵

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大網球甜心布夏（Eugenie Bouchard）。圖/Eugenie Bouchard IG
加拿大網球甜心布夏（Eugenie Bouchard）。圖/Eugenie Bouchard IG

受到新冠肺炎疫情影響，職業網球ATP和WTA都宣布停賽到6月7日，加拿大網球甜心布夏（Eugenie Bouchard）日前疑似在家隔離太無聊，在推特發文表示「不是在抱怨，但若有個男朋友和我一起隔離會更有樂趣」，引來不少球迷暴動留言。

現年26歲的布夏，外型甜美、身材姣好，因此擁有大批球迷，她也曾在2014年打進溫布頓女單決賽，不過由於近年成績下滑，最新世界排名僅328名。

近期新冠肺炎肆虐全球，許多國際賽事皆停擺，布夏也在家隔離，但或許是沒有比賽太無聊，她在推特發文「若有個男朋友和我一起隔離會更有樂趣」，許多球迷看到貼文後紛紛留言應徵，寄出戀愛履歷（dating resumes）。

這也讓布夏隨後趕緊更新貼文，笑說「我的經紀人告訴我，球迷一直寄徵友的自我介紹到我的信箱，你們快停下來啦」。

布夏外型甜美、身材姣好。圖/Eugenie Bouchard IG
布夏外型甜美、身材姣好。圖/Eugenie Bouchard IG

新冠肺炎 加拿大 疫情 推特

延伸閱讀

網球／瑞士特快車送暖 捐千萬助弱勢家庭

邱鋒澤、陳零九公然放閃！ 兩人「同床共枕」照引暴動

媽媽挖出「古董溫度計」 網一看暴動：滿滿的童年回憶

網球／法網逕自延賽 盧彥勳批「自私、殘暴」

相關新聞

在家太無聊！網球甜心喊「想有男友一起隔離」 網暴動狂應徵

受到新冠肺炎疫情影響，職業網球ATP和WTA都宣布停賽到6月7日，加拿大網球甜心布夏（Eugenie Bouchard）日前疑似在家隔離太無聊，在推特發文表示「不是在抱怨，但若有個男朋友和我一起隔離會更有樂趣」，引來不少球迷暴動留言。

從空姐躍上「最美副機長」 35歲的她超霸氣！

如果你的夢想會被投注歧視眼光，還會願意實現它嗎？越南一名美女憑靠自身努力，打破社會的性別刻板印象從事飛行員工作，被網友們譽為「最美副機長」。

【一劍浣春秋】解密！和橋本有菜步入禮堂的代價是？

有「暗黑界第一美腿」之稱、在2016年3月出道的直球偶像橋本有菜為了慶祝「活動5週年」決定啟動募款機制拍攝寫真集，3月18日晚間，她透過網路直播宣佈計畫，希望所有影迷都能幫助她完成心願

最正女高中生制服到底是哪間？網狂推2款：水手服就是讚

高中制服陪伴每個人度過最青澀的歲月，繡著學號與名字的制服彷彿成為一種青春的印記。每間學校的制服都有屬於自己的特色，那在男生眼中究竟哪一款是抹不去的心頭好呢？有網友近日就在PTT上提問「哪間女生學校制服最好看呢？」引發熱烈討論。

換駕照被當成別人！日本宅男大變身 花美男模樣讓人吃驚

醜女翻身不稀奇，宅男變身花美男才令人跌破眼鏡！日本網友ニキ（以下音譯為尼姬）原是一名身材略胖的宅男，因為喜歡動漫的緣故，進而踏入Cosplay的領域，靠著興趣與努力「醜男大翻身」...

「四千年一遇美女」鞠婧禕吃麵包一口咬32下 網友崩潰：我胖是應該的

看到女星完美身形，女生都疑惑為何自己不多吃也胖，看完被譽「四千年一遇美女」、前SNH48成員鞠婧禕吃麵包也許有答案。鞠婧禕日前無聊拍片分享給粉絲，只見她明顯放空，拿麵包吃了一口後慢慢咀嚼，惟咬極都仲有，引來網民仔細計算，結果發現她咬足32下才吃第二口，令女生們崩潰：「我知我為什麼這麼胖了」

【一劍浣春秋】謎片生涯原是夢！退役女優面臨的狀況是？

魔鏡啊魔鏡，你知道女優在下海前多半是做什麼的嗎？

超精緻五官爆紅竟是15歲國中妹！高材生親姊身材更亮眼

一頭黑色長髮五官卻宛如混血，這是哪來的顏值爆棚姐妹花？妹妹五官超精緻、姊姊身材比例完美，近日在社群網路爆紅！網友們狂讚基因太優秀，一出生就贏在人生起跑點。

國民小老婆畢業！穿短裙露白皙辣腿 男粉嗨：終於合法

有「國民小老婆」之稱的日本高中美少女畢業囉！伊藤桃桃（伊藤桃々）是日本相當知名的高校生，近日網路上瘋傳她手拿畢業證書的照片，只見擁有一雙大眼的她露出甜美笑容，稍短的制服裙演蓋不住白皙美腿，讓許多網友也被感染開心的氣息，「最正高校生終於18歲了！合法了！」，也認為她的妝容非常像洋娃娃。

網紅遊火炎山性感拋胸崖邊拍照 網民轟：摔一次就永待在那

近日特別多人去郊遊，欣賞美景影靚相沒問題，但請別用生命去冒險，如若出事還要人出手救你！台灣一名在facebook擁15萬追蹤者的網紅，日前分享遊覽苗栗縣火炎山的照片，當中打扮性感的她以身犯險，站在極危險位置與峽谷景色合照，惟有網民直言太危險，稱該處山崖地質不穩隨時崩塌，亂拍亂走有可能跌死。

越南「奶茶辣妹」從清純轉大人曬比基尼照 網甜喊：根本全糖

越南女生通常皮膚白皙且五官深邃，深受不少台灣男性喜愛，若是擁有甜美的笑容，更會讓人彷彿瞬間戀愛。越南一名網美因為長相清秀，身材又相當姣好，被當地媒體譽為「奶茶辣妹」，從小就曾參與過多部影視作品的演出，如今她已蛻變成成熟女人，逐漸從可愛的形象轉變成性感成熟的風格，Instagram上更有超過66萬的粉絲追蹤，可見人氣不容小覷。

【一劍浣春秋】肺炎疫情爆發！女優們該怎麼辦？

肺炎疫情爆發，你覺得暗黑界有沒有受影響？

熱門新聞

用foodpanda叫小火鍋外送 竟被外送員笑「你叫太多了吧」

被指派出國出差他拒絕 看到老闆一個舉動後失望辭職

他回鄉下祖厝隔離生活「太無聊」卻讓網友笑倒敲碗求續集

韓國為何不封城就能控制疫情？ 網曝這一關鍵心態

泰國人「超狂防疫距離」系列梗照 網笑：最佳示範

好市多手推車有驚喜！她PO照找失主 網一看笑翻：回家跪算盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。