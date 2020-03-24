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從空姐躍上「最美副機長」 35歲的她超霸氣！

聯合新聞網 / 綜合報導
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。 圖擷自VnExpress
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。 圖擷自VnExpress

如果你的夢想會被投注歧視眼光，還會願意實現它嗎？越南一名美女憑靠自身努力，打破社會的性別刻板印象從事飛行員工作，被網友們譽為「最美副機長」。

根據越南媒體報導，該副機長「Võ Hồng Hạnh」於1985年出生，她19時當上空服員，一番努力後進階升為乘務長，擁有權限服務更多機艙，也激起她對天空的熱愛，萌生夢想成為一名飛行員。

為了圓夢，「Võ Hồng Hạnh」特地遠赴美國參加飛行員培訓課程，她霸氣說，「人們普遍認為機長這職位是男性的工作，但我的想法是，為什麼只有男性能做到，女性就不能呢？」，現在她已擔任副機長2年了，以行動打破大眾的性別刻板印象。

此外，今年35歲的「Võ Hồng Hạnh」逆齡的顏值與姣好的身材，看不出來已是兩個孩子的母親，因此被網友譽為「最美副機長」，不過她本人很謙虛，覺得自己不如網友們稱讚的那麼漂亮，只是注重皮膚保養、飲食習慣以及身體鍛鍊罷了。

越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。 圖擷自VnExpress
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。 圖擷自VnExpress
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。 圖／取自Hong Hanh Vo臉書
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」。 圖／取自Hong Hanh Vo臉書
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」，看不出來已是兩個孩子的母親。 圖／取自Hong Hanh Vo臉書
越南美女副機長「Võ Hồng Hạnh」，看不出來已是兩個孩子的母親。 圖／取自Hong Hanh Vo臉書

越南 正妹

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