從空姐躍上「最美副機長」 35歲的她超霸氣！
如果你的夢想會被投注歧視眼光，還會願意實現它嗎？越南一名美女憑靠自身努力，打破社會的性別刻板印象從事飛行員工作，被網友們譽為「最美副機長」。
根據越南媒體報導，該副機長「Võ Hồng Hạnh」於1985年出生，她19時當上空服員，一番努力後進階升為乘務長，擁有權限服務更多機艙，也激起她對天空的熱愛，萌生夢想成為一名飛行員。
為了圓夢，「Võ Hồng Hạnh」特地遠赴美國參加飛行員培訓課程，她霸氣說，「人們普遍認為機長這職位是男性的工作，但我的想法是，為什麼只有男性能做到，女性就不能呢？」，現在她已擔任副機長2年了，以行動打破大眾的性別刻板印象。
此外，今年35歲的「Võ Hồng Hạnh」逆齡的顏值與姣好的身材，看不出來已是兩個孩子的母親，因此被網友譽為「最美副機長」，不過她本人很謙虛，覺得自己不如網友們稱讚的那麼漂亮，只是注重皮膚保養、飲食習慣以及身體鍛鍊罷了。
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