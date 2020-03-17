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最正女高中生制服到底是哪間？網狂推2款：水手服就是讚

聯合新聞網 / 綜合報導
家齊女中的制服在2015年全台制服大賞中就曾獲得冠軍。 記者鄭惠仁／攝影
家齊女中的制服在2015年全台制服大賞中就曾獲得冠軍。 記者鄭惠仁／攝影

高中制服陪伴每個人度過最青澀的歲月，繡著學號與名字的制服彷彿成為一種青春的印記。每間學校的制服都有屬於自己的特色，那在男生眼中究竟哪一款是抹不去的心頭好呢？有網友近日就在PTT上提問「哪間女生學校制服最好看呢？」引發熱烈討論。

一名網友先是貼出明倫高中數名女學生的照片，表示自己認為此間高中制服的配色是目前全台灣最好看的，但還是想知道其他人的看法，或是還有自己不知道的制服樣式，「你們有更好的選擇嗎？能超越的應該只剩日本的制服了！」

文章一出，立刻引發廣大迴響，網友紛紛留言回應「你看得太少」、「有水手服的都不錯」、「頭對了～制服就對了」、「最普通的白制服黑裙最讚」。許多網友則力推台北的中山女中和台南的家齊女中，「中山辣，白裡透」、「說真的，中山」、「想被中山踩在臉上」、「家齊水手服超讚！以前在路上看到」、「家齊的水手服超讚der」、「家齊女中」、「全力支持南女家齊」。

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