換駕照被當成別人！日本宅男大變身 花美男模樣讓人吃驚

醜女翻身不稀奇，宅男變身花美男才令人跌破眼鏡！日本網友ニキ（以下音譯為尼姬）原是一名身材略胖的宅男，因為喜歡動漫的緣故，進而踏入Cosplay（角色扮演）的領域，靠著興趣與努力「醜男大翻身」，成為令人驚豔的花美男。不料，近日他要更換駕照時，卻因長相變化太大而被辦理人員攔阻，離奇的插曲也令他哭笑不得。

尼姬自小身型就比較肥胖，再戴上粗框的眼鏡，不由得飄散出一股宅男感，然而自從踏入Cosplay圈後，尼姬便開始「大改造」，不斷在減肥及化妝上下苦功，且堅持絕不整型，一步一步靠自己的努力，從宅男轉變成花美男。尼姬也時常在Twitter上傳自己Cosplay的照片，並出席各個動漫活動，他也經營個人的YouTube頻道，與粉絲分享自己的化妝技巧。

日前，尼姬在Twitter表示，他拿著舊駕照進行更換時，竟被辦理人員攔了下來，辦理人員向跟他說，「不好意思，更換駕照不能透過代理人來申請」，因長相變化太大，竟被認成其他人，讓尼姬哭笑不得。事後尼姬也向其解釋自己是本人，且「自己並沒有整型」，來化解這場誤會。

尼姬的長相變化也令日本網友相當震驚，紛紛留言驚呼，「舊駕照上的那是誰啊？」、「這是同個人嗎？」、「感覺是不同的兩個人了吧，太厲害了！」，也有網友認為，「眉毛和髮型改變了，整個人都不一樣了」、「完全不一樣的感覺，真的不是整型嗎？」、「太強了…你的父母能認出你來嗎？」、「能感受到推主一直以來的努力」。

日本網友尼姬因長相變化太大，在更換駕照時，竟被誤以為是「非本人」。圖／取自Twitter