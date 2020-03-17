快訊

日本奧會副會長兼日足協會長 確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換駕照被當成別人！日本宅男大變身 花美男模樣讓人吃驚

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友尼姬因長相變化太大，在更換駕照時，竟被誤以為是「非本人」。圖／取自Twitter
日本網友尼姬因長相變化太大，在更換駕照時，竟被誤以為是「非本人」。圖／取自Twitter

醜女翻身不稀奇，宅男變身花美男才令人跌破眼鏡！日本網友ニキ（以下音譯為尼姬）原是一名身材略胖的宅男，因為喜歡動漫的緣故，進而踏入Cosplay（角色扮演）的領域，靠著興趣與努力「醜男大翻身」，成為令人驚豔的花美男。不料，近日他要更換駕照時，卻因長相變化太大而被辦理人員攔阻，離奇的插曲也令他哭笑不得。

尼姬自小身型就比較肥胖，再戴上粗框的眼鏡，不由得飄散出一股宅男感，然而自從踏入Cosplay圈後，尼姬便開始「大改造」，不斷在減肥及化妝上下苦功，且堅持絕不整型，一步一步靠自己的努力，從宅男轉變成花美男。尼姬也時常Twitter上傳自己Cosplay的照片，並出席各個動漫活動，他也經營個人的YouTube頻道，與粉絲分享自己的化妝技巧。

日前，尼姬在Twitter表示，他拿著舊駕照進行更換時，竟被辦理人員攔了下來，辦理人員向跟他說，「不好意思，更換駕照不能透過代理人來申請」，因長相變化太大，竟被認成其他人，讓尼姬哭笑不得。事後尼姬也向其解釋自己是本人，且「自己並沒有整型」，來化解這場誤會。

尼姬的長相變化也令日本網友相當震驚，紛紛留言驚呼，「舊駕照上的那是誰啊？」、「這是同個人嗎？」、「感覺是不同的兩個人了吧，太厲害了！」，也有網友認為，「眉毛和髮型改變了，整個人都不一樣了」、「完全不一樣的感覺，真的不是整型嗎？」、「太強了…你的父母能認出你來嗎？」、「能感受到推主一直以來的努力」。

日本網友尼姬因長相變化太大，在更換駕照時，竟被誤以為是「非本人」。圖／取自Twitter
日本網友尼姬因長相變化太大，在更換駕照時，竟被誤以為是「非本人」。圖／取自Twitter

尼姬時常cos成動漫角色出席活動。圖／取自Twitter
尼姬時常cos成動漫角色出席活動。圖／取自Twitter

宅男 減肥 駕照 Twitter COSPLAY

延伸閱讀

整形年輕化？櫻花妹17歲告白被拒絕 猛砸百萬變身超萌正妹

超萌櫻花妹高中畢業曝「驚人身分」 網驚：告訴我不是事實

影／封城太無聊 義大利人揪鄰居開打「高空網球賽」

死也要死得有尊嚴！義大利人搶糧奇景 超市獨留「鳳梨披蕯」無人碰

相關新聞

換駕照被當成別人！日本宅男大變身 花美男模樣讓人吃驚

醜女翻身不稀奇，宅男變身花美男才令人跌破眼鏡！日本網友ニキ（以下音譯為尼姬）原是一名身材略胖的宅男，因為喜歡動漫的緣故，進而踏入Cosplay的領域，靠著興趣與努力「醜男大翻身」...

「四千年一遇美女」鞠婧禕吃麵包一口咬32下 網友崩潰：我胖是應該的

看到女星完美身形，女生都疑惑為何自己不多吃也胖，看完被譽「四千年一遇美女」、前SNH48成員鞠婧禕吃麵包也許有答案。鞠婧禕日前無聊拍片分享給粉絲，只見她明顯放空，拿麵包吃了一口後慢慢咀嚼，惟咬極都仲有，引來網民仔細計算，結果發現她咬足32下才吃第二口，令女生們崩潰：「我知我為什麼這麼胖了」

【一劍浣春秋】謎片生涯原是夢！退役女優面臨的狀況是？

魔鏡啊魔鏡，你知道女優在下海前多半是做什麼的嗎？

超精緻五官爆紅竟是15歲國中妹！高材生親姊身材更亮眼

一頭黑色長髮五官卻宛如混血，這是哪來的顏值爆棚姐妹花？妹妹五官超精緻、姊姊身材比例完美，近日在社群網路爆紅！網友們狂讚基因太優秀，一出生就贏在人生起跑點。

國民小老婆畢業！穿短裙露白皙辣腿 男粉嗨：終於合法

有「國民小老婆」之稱的日本高中美少女畢業囉！伊藤桃桃（伊藤桃々）是日本相當知名的高校生，近日網路上瘋傳她手拿畢業證書的照片，只見擁有一雙大眼的她露出甜美笑容，稍短的制服裙演蓋不住白皙美腿，讓許多網友也被感染開心的氣息，「最正高校生終於18歲了！合法了！」，也認為她的妝容非常像洋娃娃。

網紅遊火炎山性感拋胸崖邊拍照 網民轟：摔一次就永待在那

近日特別多人去郊遊，欣賞美景影靚相沒問題，但請別用生命去冒險，如若出事還要人出手救你！台灣一名在facebook擁15萬追蹤者的網紅，日前分享遊覽苗栗縣火炎山的照片，當中打扮性感的她以身犯險，站在極危險位置與峽谷景色合照，惟有網民直言太危險，稱該處山崖地質不穩隨時崩塌，亂拍亂走有可能跌死。

越南「奶茶辣妹」從清純轉大人曬比基尼照 網甜喊：根本全糖

越南女生通常皮膚白皙且五官深邃，深受不少台灣男性喜愛，若是擁有甜美的笑容，更會讓人彷彿瞬間戀愛。越南一名網美因為長相清秀，身材又相當姣好，被當地媒體譽為「奶茶辣妹」，從小就曾參與過多部影視作品的演出，如今她已蛻變成成熟女人，逐漸從可愛的形象轉變成性感成熟的風格，Instagram上更有超過66萬的粉絲追蹤，可見人氣不容小覷。

【一劍浣春秋】肺炎疫情爆發！女優們該怎麼辦？

肺炎疫情爆發，你覺得暗黑界有沒有受影響？

00後越南學生妹展現完美S型曲線 標緻五官迷死50萬粉絲

00後越南學生妹Vo Ngoc Tran在16歲的時候已經爆紅，幾年之間升級成為網紅之餘，在IG已經擁有多達50萬名粉絲。Vo Ngoc Tran年紀輕輕已經甚有女人味，穿上當地傳統服飾奧黛的時候更加盡顯她的完美條線，能夠在短時間之內爆紅的確有根有據！

超萌櫻花妹高中畢業曝「驚人身分」 網驚：告訴我不是事實

「偽娘」是指喜歡打扮成女生樣子的男生，但在生理性別及性別認同上，通常仍為男性。日本網紅Puutan日前在Twitter上傳美照，並表示從「男子高校順利畢業」，讓不少網友驚呼「女人看了都忌妒羨慕！」

兄弟啦啦隊峮峮「人氣勝子瑜」？ 網友歪樓解析她受歡迎的原因

台灣職業棒球隊「中信兄弟」的啦啦隊成員峮峮因為穿上制服跳應援舞爆紅，日前她登上日本青年漫畫週刊「Young Jump」封面、被封為「台灣No.1的啦啦隊美少女」，有網友好奇日本的可愛女孩也不少，為什麼峮峮卻如此受大家喜愛。

穿什麼都有壓迫感！韓網紅性感OL照 網友大喊受不了

快要讓人喘不過氣來了！南韓網紅Da seul（IG：vv______08）以超豐滿身材加上高顏值而聞名網路，她早前一輯Cosplay OL迫爆上衣x超迷你裙寫真已經令不少網友血脈沸騰，本身都走性感路線的她近日又上傳了數張令人大叫受不了的泳裝寫真照！Da seul人氣爆燈背後，更是一名物理治療師，真的是內外兼備！

熱門新聞

歐美疫情告急！網友神分析「亞洲五國」防疫特色

案59一月就出國為何還被罵？網曝關鍵：扭曲教部好意

也是疫情！全聯又一貨架被掃光 網揭真相：消息被肺炎蓋過

上帝視角太驚豔！空拍照曝月牙灣美景 網讚：美得不真實

六都為何就台南沒IKEA？ 網專業分析背後原因

為何搭台北公車都感覺要解體？ 專業網曝關鍵：車體結構設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。