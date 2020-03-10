快訊

旅客體溫過高滑回停機坪 第二批武漢包機延誤

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超精緻五官爆紅竟是15歲國中妹！高材生親姊身材更亮眼

聯合新聞網 / 綜合報導
顏值爆棚姐妹花，近日在社群網路爆紅。 圖／取自IG＠tianyouw
顏值爆棚姐妹花，近日在社群網路爆紅。 圖／取自IG＠tianyouw

一頭黑色長髮五官卻宛如混血，這是哪來的顏值爆棚姐妹花？妹妹五官超精緻、姊姊身材比例完美，近日在社群網路爆紅！網友們狂讚基因太優秀，一出生就贏在人生起跑點。

年僅15歲的妹妹名叫「三三」正值國中年紀，在家排行老三，她的IG帳號自述來自北京和香港，目前有3.7萬人追蹤，打趴一堆網美，照片風格自然不做作，五官超精緻又帶點甜美氣質網友大誇「太美」、「年紀小卻有大人的感覺」、「超級有特點的長相！」，幾乎每則發文都會有網友敲碗求她的身世「你爸媽有混血嗎，妳長得好像小老外」。

Instagram 查看這則貼文

a day well spent 🦦

Tianyi Wang（@tianyiiw）分享的貼文 於 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Happy Easter from 第一次穿和服的我👘

Tianyi Wang（@tianyiiw）分享的貼文 於 張貼

眼尖網友發現她的親姊姊「Yoyo」身材比例完美外型亮眼，剛從牛津大學畢業，是個高材生，姊姊IG有3.1萬人追蹤，還表明自己不是網紅，正在香港博物館工作，喜愛玩水不時放送比基尼辣照，仔細觀察姐妹倆都擁有大眼睛、高挺鼻和漂亮唇形，就連親哥哥也遺傳了家族神仙氣質。

在 Instagram 查看這則貼文

Yoyo Wang（@tianyouw）分享的貼文 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Continental drifter, sentimental trickster

Yoyo Wang（@tianyouw）分享的貼文 於 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Where did the time go ❤️

Yoyo Wang（@tianyouw）分享的貼文 於 張貼

Instagram 正妹

延伸閱讀

醜女大翻身！越南女告白被拒後 自學化妝打扮變身美少女

00後越南學生妹展現完美S型曲線 標緻五官迷死50萬粉絲

謝和弦混血妻Keanna曬媽舊照　親解荷蘭血統之謎

獨／Circus小馬洋妻竟是超強學霸！超萌混血兒子曝光

相關新聞

網紅遊火炎山性感拋胸崖邊拍照 網民轟：摔一次就永待在那

近日特別多人去郊遊，欣賞美景影靚相沒問題，但請別用生命去冒險，如若出事還要人出手救你！台灣一名在facebook擁15萬追蹤者的網紅，日前分享遊覽苗栗縣火炎山的照片，當中打扮性感的她以身犯險，站在極危險位置與峽谷景色合照，惟有網民直言太危險，稱該處山崖地質不穩隨時崩塌，亂拍亂走有可能跌死。

超精緻五官爆紅竟是15歲國中妹！高材生親姊身材更亮眼

一頭黑色長髮五官卻宛如混血，這是哪來的顏值爆棚姐妹花？妹妹五官超精緻、姊姊身材比例完美，近日在社群網路爆紅！網友們狂讚基因太優秀，一出生就贏在人生起跑點。

國民小老婆畢業！穿短裙露白皙辣腿 男粉嗨：終於合法

有「國民小老婆」之稱的日本高中美少女畢業囉！伊藤桃桃（伊藤桃々）是日本相當知名的高校生，近日網路上瘋傳她手拿畢業證書的照片，只見擁有一雙大眼的她露出甜美笑容，稍短的制服裙演蓋不住白皙美腿，讓許多網友也被感染開心的氣息，「最正高校生終於18歲了！合法了！」，也認為她的妝容非常像洋娃娃。

越南「奶茶辣妹」從清純轉大人曬比基尼照 網甜喊：根本全糖

越南女生通常皮膚白皙且五官深邃，深受不少台灣男性喜愛，若是擁有甜美的笑容，更會讓人彷彿瞬間戀愛。越南一名網美因為長相清秀，身材又相當姣好，被當地媒體譽為「奶茶辣妹」，從小就曾參與過多部影視作品的演出，如今她已蛻變成成熟女人，逐漸從可愛的形象轉變成性感成熟的風格，Instagram上更有超過66萬的粉絲追蹤，可見人氣不容小覷。

【一劍浣春秋】肺炎疫情爆發！女優們該怎麼辦？

肺炎疫情爆發，你覺得暗黑界有沒有受影響？

00後越南學生妹展現完美S型曲線 標緻五官迷死50萬粉絲

00後越南學生妹Vo Ngoc Tran在16歲的時候已經爆紅，幾年之間升級成為網紅之餘，在IG已經擁有多達50萬名粉絲。Vo Ngoc Tran年紀輕輕已經甚有女人味，穿上當地傳統服飾奧黛的時候更加盡顯她的完美條線，能夠在短時間之內爆紅的確有根有據！

超萌櫻花妹高中畢業曝「驚人身分」 網驚：告訴我不是事實

「偽娘」是指喜歡打扮成女生樣子的男生，但在生理性別及性別認同上，通常仍為男性。日本網紅Puutan日前在Twitter上傳美照，並表示從「男子高校順利畢業」，讓不少網友驚呼「女人看了都忌妒羨慕！」

兄弟啦啦隊峮峮「人氣勝子瑜」？ 網友歪樓解析她受歡迎的原因

台灣職業棒球隊「中信兄弟」的啦啦隊成員峮峮因為穿上制服跳應援舞爆紅，日前她登上日本青年漫畫週刊「Young Jump」封面、被封為「台灣No.1的啦啦隊美少女」，有網友好奇日本的可愛女孩也不少，為什麼峮峮卻如此受大家喜愛。

穿什麼都有壓迫感！韓網紅性感OL照 網友大喊受不了

快要讓人喘不過氣來了！南韓網紅Da seul（IG：vv______08）以超豐滿身材加上高顏值而聞名網路，她早前一輯Cosplay OL迫爆上衣x超迷你裙寫真已經令不少網友血脈沸騰，本身都走性感路線的她近日又上傳了數張令人大叫受不了的泳裝寫真照！Da seul人氣爆燈背後，更是一名物理治療師，真的是內外兼備！

300萬光年一遇的美女！百川晴香清純照曝光 宅男看了超心動

清純又可愛的百川晴香，被喻為「300萬光年一遇美女」，樣子令宅男們心動的程度當然不得之了。晴香除了拍攝過多本寫真之外，亦都曾經出演電視劇、電影及推出音樂專輯，是歌影視三棲藝人，有外貌之餘更有才華...

土耳其美女電競選手熱愛角色扮演 IG「一句中文」引網友關注

土耳其籍美女電競選手蘇．開克馬茲（Su Kaykılmaz）昨日在instagram上發佈了一張美照，照片搭配了一句中文註解，引來華語圈網友的關注。

【一劍浣春秋】走路都有風！暗黑界聲量最強的前三名是？

魔鏡啊魔鏡，誰是AV界影響力最大的女優？

熱門新聞

所有人目光一致看它飛走！好市多神秘管道功用曝光

八仙樂園停業5年後空拍照曝光 網淚：還我青春回憶

疫情爆發護理師忙到半夜吃飯 他看「晚餐內容」鼻酸：辛苦了

43年前兩客運失控車禍場面混亂 網驚：看不出是如今公館

歐洲新冠肺炎疫情為何炸裂？ 專業網友曝4大致命關鍵

瓦斯桶也能藏私房錢？ 女兒發現爸爸的秘密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。