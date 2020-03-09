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越南「奶茶辣妹」從清純轉大人曬比基尼照 網甜喊：根本全糖

聯合新聞網 / 綜合報導
Trinh在自己的IG上PO出挖背式比基尼照，姣好的身材曲線，讓不少網友的眼睛大吃冰淇淋。圖擷自Instagram
Trinh在自己的IG上PO出挖背式比基尼照，姣好的身材曲線，讓不少網友的眼睛大吃冰淇淋。圖擷自Instagram

越南女生通常皮膚白皙且五官深邃，深受不少台灣男性喜愛，若是擁有甜美的笑容，更會讓人彷彿瞬間戀愛。越南一名網美因為長相清秀，身材又相當姣好，被當地媒體譽為「奶茶辣妹」，從小就曾參與過多部影視作品的演出，如今她已蛻變成成熟女人，逐漸從可愛的形象轉變成性感成熟的風格，Instagram上更有超過66萬的粉絲追蹤，可見人氣不容小覷。

根據越南媒體《 Zing 》報導，這名名叫Nguyễn Hoàng Kiều Trinh的26歲網紅，居住在胡志明市，大學時期主修酒店管理及市場行銷。2014年她在街頭購物時，被路人拍下其甜美的照片並放到網路上而出名，由於擁有清純可愛的外型和一雙美腿，因此被網友稱為「奶茶辣妹」。

當時的她還只是一名大學生，但因為甜美的笑容迅速累積超高的人氣，也因此獲得不少代言、拍攝與主持的機會。報導中也提到，Trinh表示，她不可能是永遠的「奶茶女郎」，所以她決定追求比以往更成熟和有個性的風格。日前她更PO出挖背式比基尼照，姣好的身材曲線，讓不少網友的眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言回應「即使變成熟了，但稚嫩的臉蛋還是很像大學生」、「奶茶妹妹根本就全糖，好甜呀」、「真的變成熟了，不過風格很適合」、「轉型成功欸，現在比較有女人味了」。

2014年Trinh在街頭購物時，被路人拍下其甜美的照片並放到網路上而出名。圖擷自Zing
2014年Trinh在街頭購物時，被路人拍下其甜美的照片並放到網路上而出名。圖擷自Zing

Trinh追求比以往更成熟和有個性的風格。圖擷自Instagram
Trinh追求比以往更成熟和有個性的風格。圖擷自Instagram

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thế anh hôn má hay là hôn ba? 🤪

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越南 比基尼 Instagram 正妹

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