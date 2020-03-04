兄弟啦啦隊峮峮「人氣勝子瑜」？ 網友歪樓解析她受歡迎的原因

台灣職業棒球隊「中信兄弟」的啦啦隊成員峮峮因為穿上制服跳應援舞爆紅，日前她登上日本青年漫畫週刊「Young Jump」封面、被封為「台灣No.1的啦啦隊美少女」，有網友好奇日本的可愛女孩也不少，為什麼峮峮卻如此受大家喜愛。

批踢踢網友指出峮峮目前在日本超受歡迎，甚至到了「比林志玲紅、人氣不輸子瑜」的程度，好奇日本可愛、身材傲人的女生不少，為何日本人卻特別喜歡年近30歲的峮峮，納悶「日本演藝圈或職棒啦啦隊，真的找不到跟峮峮同等級的正妹嗎？」，引來不少網友附和「可愛」、「我覺得她比子瑜志玲正」，加上峮峮的童顏外表，也是讓許多人喜愛的原因。

也有些網友歪樓，笑稱是峮峮會這麼受歡迎是因為「外表適合當番號封面」，認為峮峮的傲人身材搭配上可愛外型，再加上啦啦隊隊員的身份，以及有親和力的外表，都更增添她的魅力。也有人指出是因為峮峮對於日本人來說有種「異國感」，認為國外的女生比較漂亮，且她去日本拍的雜誌成果也很好，另有網友持不同觀點，認為峮峮的寫真和網路上的影片差異很大，知名度也沒有像大家以為的這麼高。

峮峮去年成為繼「ASOS」後，相隔25年登上「週刊YOUNG JUMP」封面的藝人，被稱為是「啦啦隊界的林志玲」，在日本和台灣都有不少粉絲。