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穿什麼都有壓迫感！韓網紅性感OL照 網友大喊受不了
快要讓人喘不過氣來了！南韓網紅Da seul（IG：vv______08）以超豐滿身材加上高顏值而聞名網路，她早前一輯Cosplay OL迫爆上衣x超迷你裙寫真已經令不少網友血脈沸騰，本身都走性感路線的她近日又上傳了數張令人大叫受不了的泳裝寫真照！Da seul人氣爆燈背後，更是一名物理治療師，真的是內外兼備！
Da seul能夠做到南韓知名網紅，樣子甜美、五官端正不在話下，她最大的賣點就是擁有可以令人覺得「超誇張」的上圍，不論穿上什麼衣服都必定能營造出「迫爆」效果，性感照愈看愈讓人覺得上氣不接下氣！
Da seul的IG有多達45萬名粉絲，經常都會更新福利照。早前她上傳的OL迫爆襯衫系列寫真很快就被網友瘋傳，成為網路話題。她過去不時Cosplay總引起話題，其他扮演的角色如女僕、喵女郎、少女學生等等，全部都令網友大呼「很可愛喔」、「實在太美了」、「性感到令人難以置信！」
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文章授權轉載自《香港01》
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