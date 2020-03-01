300萬光年一遇的美女！百川晴香清純照曝光 宅男看了超心動
清純又可愛的百川晴香，被喻為「300萬光年一遇美女」，樣子令宅男們心動的程度當然不得之了。晴香除了拍攝過多本寫真之外，亦都曾經出演電視劇、電影及推出音樂專輯，是歌影視三棲藝人，有外貌之餘更有才華！
晴香是一名90後，現年24歲，來自日本神奈川縣。她早在2010年的時候已經出道，直至現在作品以寫真集為主，另外亦有出演電影例如常盤貴子也有出演的《向日葵之丘‧1983年夏》、篠崎愛主演的《東京暗蟲潘多拉》等等。電視劇方面，晴香曾飾演超人系列《超人X》中的天才少女高田琉衣，而且她亦因為此劇而得到「300萬光年一遇美女」的封號，意思是走過3個銀河系之後才能找得到的美女。
由於本身散發著一股令人無法抵抗的少女氣質，晴香一直以清純可愛路線為主，但偶爾亦會穿上比基尼泳衣大曬健康性感，又或是穿上不同風格的Cosplay服裝，小露事業線展現魔鬼系誘惑！
雖然她的IG至今至少約4.5萬名粉絲，但她仍然經常更新帳戶，分享自己的生活，而且每一次貼文都會有粉絲們的熱烈回應。
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文章授權轉載自《香港01》
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