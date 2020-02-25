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鋼琴女神李元玲辣穿比基尼洗車 大秀S曲線、渾圓蜜臀

聯合新聞網 / 綜合報導
鋼琴女神李元玲，火辣的身材藏不住。圖/<a href=Instagram" title="鋼琴女神李元玲，火辣的身材藏不住。圖/Instagram">
鋼琴女神李元玲，火辣的身材藏不住。圖/Instagram

來自馬來西亞的華人美女鋼琴家李元玲，拜師於國際大師李雲迪門下，被譽為「鋼琴女神」的她，不僅琴藝高超、火辣的身材更是讓網友封她為「真人版娜美」。李元玲也時常在社群媒體上曬出自己的性感美照，近期一張尺度破表的「洗車照」，讓她再度引爆話題。

身穿比基尼的李元玲，手拿水管與海綿，清洗著義大利知名的千萬超跑，她在Instagram上說到：「愛車就要學會自己洗」。緊實的腰線、渾圓翹臀一覽無遺，上圍更隱約露出白皙的側乳，前凸後翹的身材曲線瞬間辣翻全場。極致性感的照片讓網友們大呼受不了，直喊：「你幫車洗，我幫妳洗」、「我比較喜歡妳幫我洗」。

過去曾因身材不夠緊實，在工作上受到歧視，現在李元玲熱愛運動，也不吝嗇將心得分享給大家。圖/<a href=Instagram" title="過去曾因身材不夠緊實，在工作上受到歧視，現在李元玲熱愛運動，也不吝嗇將心得分享給大家。圖/Instagram">
過去曾因身材不夠緊實，在工作上受到歧視，現在李元玲熱愛運動，也不吝嗇將心得分享給大家。圖/Instagram

李元玲過去因一席「任何超過M號都代表『罪惡』、『肥胖』」的言論，遭酸民撻伐。她雖趕忙道歉、關閉社群網站滅火，仍承受不了輿論壓力，自爆罹患憂鬱症，體重也狂掉，讓不少網友都很擔心她的身心狀況。

熬過失言風波後，李元玲也分享自己的減重歷程，她表示以前曾遭導演嫌胖，後來戲份全被刪，促使她走上健身這條路。接觸健身後，李元玲的體脂從22%下降到12%，結實的川字腹肌、挺翹蜜桃臀及傲人上圍，羨煞眾人。如今李元玲熱愛健身，靠著持續不懈的運動，繼續維持好身材。

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