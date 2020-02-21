【一劍浣春秋】片商事務所最怕：王牌女優染性病！

「我要去做性病檢查。」

聽到經紀人這麼說我真是嚇了一跳，後來才知道他是要帶新人女優去做篩檢ー沒辦法，現在AV界管得很嚴，不只要出示護照等文件證明女優已經年滿18歲不是未成年，還要附上性病篩檢報告，忘了帶的話片商可是不會開機拍片的⋯⋯

正所謂一朝被蛇咬，十年怕草繩、因為過去的經驗太慘烈了：2018年的暑假，有某位女優被檢驗出感染了HIV病毒，雖然業界的高層對外說她不是在拍片的時候感染、也沒有傳染給任何男優及工作人員，不過消息傳出後還是人心惶惶，有位不具名的男優就在受訪時抱怨：「消息應該早一點讓我們知道的⋯⋯現在說誰能安心？」

withnews" title="AV女優感染HIV嚇壞大家。 圖／擷自withnews"> AV女優感染HIV嚇壞大家。 圖／擷自withnews

而且就算高層再三保證這位女優不是拍片的時候感染HIV也沒有傳染給任何業界人士，但AV界沒告訴你的是已經有18位和那位女優接觸過的人離開了這一行，其中有12人是和她親熱過的男優、有6位是在片中和她搞蕾斯邊的女優，你說他們都沒事、只是因為被嚇破膽所以不玩的嗎？恐怕不是吧。

所以現在的AV界比起過去更認真的防治性病，女優不只拍片前要出示性病篩檢報告而且每個月都要去做，沒拿到最新的報告片子一樣不能拍，假如原先安排好的拍片計畫因為沒有出示篩檢報告而中止的話是可以求償的，所以各事務所也不敢怠慢，時間一到就會帶女優去醫院〜

片商最怕收到這種女優染病的報告。 圖／經紀人提供

但，真的再也沒有女優中標了嗎？

並沒有，不久前某片商全力栽培的美少女專屬女優就被篩檢出得了性病，因為她是被片商和事務所認定會成為業界指標的超級新秀，所以並沒有被踢出這一行，片商先暫停了她的拍攝工作，事務所則是全力尋找讓這位美少女染病的源頭，還好並沒有花太久的時間，沒多久，在確認身體沒問題、也知道是誰在放毒後並且解決了後現在她已經重回戰場，現在這位女優發展愈來愈好，已經成為片商攻城略地的最強武器〜

也許你會懷疑，既然AV界都這麼小心了，根據奏自由的證詞就知道沒有一支中出片敢無套（意思就是都造假的啦），那為什麼還是有女優會中獎？

影片" title="AV拍攝現場。 圖／擷自影片"> AV拍攝現場。 圖／擷自影片

答案很清楚，你可以控制她們在場上的行為但管不到她們在場外怎麼搞：打個比方吧，不久前才生下小孩母子均安的河西亞美就說為了拍片她平常就有吃避孕藥的習慣，也因為如此所以出了片場和炮友或看對眼的對象上床時，如果對方不想戴套的話她也不會拒絕，她算是運氣好的，只是懷孕沒有染病，但其他關係很亂的女優可就危險了。

就算有固定性伴侶也不能保證沒事，我們都知道女優多半有男朋友，而且蠻多人是和牛郎交往的，就算女優除了男優外只和男友辦事，但誰知道她們的男友出去又和誰辦事？尤其男女朋友之間用套實在很煞風景，也難怪會有人生病⋯⋯

所以，為了大家好，性病篩檢不但不可少而且最好做勤一點，這一行目前禁不起任何打擊了。