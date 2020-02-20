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「最美檢察官」恢復單身！俄國清秀女神顏值再升級

聯合新聞網 / 綜合報導
娜塔莉亞過去因為清秀的臉龐爆紅（左），近期展露出成熟美（右）。圖/<a href=Instagram" title="娜塔莉亞過去因為清秀的臉龐爆紅（左），近期展露出成熟美（右）。圖/Instagram">
娜塔莉亞過去因為清秀的臉龐爆紅（左），近期展露出成熟美（右）。圖/Instagram

近年來，不少政治人物靠著高顏值打響名氣，成為網路上討論的焦點。俄羅斯一名現任杜馬議員娜塔莉亞，過去在上任克里米亞檢察總長時，就曾因清秀的五官在國際間爆紅，更有日本網友以她為原型創作動漫。日前就有網友在美國論壇Reddit上，曝光娜塔莉亞的近況，再度引發話題。

有日本網友以娜塔莉亞為原型，創作動漫。圖/<a href=Instagram" title="有日本網友以娜塔莉亞為原型，創作動漫。圖/Instagram">
有日本網友以娜塔莉亞為原型，創作動漫。圖/Instagram

目前擔任俄羅斯杜馬（下議院）議員的娜塔莉亞（Ната́лья Влади́мировна Покло́нская），在2014年上任克里米亞檢察總長時的公開記者會，憑藉著清秀稚嫩的臉龐迷倒眾人，該記者會甚至創下一天30萬觀看人次的驚人紀錄，並有多家國際媒體報導，她也獲得「最美檢察長」的稱號。過去她曾接受專訪表示：「我從事司法工作12年，我保證我的容貌在過去、將來都不會干擾我的工作」、「我沒時間上網，但美麗挽救世界」。

娜塔莉亞在工作時魅力不減。圖/<a href=Instagram" title="娜塔莉亞在工作時魅力不減。圖/Instagram">
娜塔莉亞在工作時魅力不減。圖/Instagram

目前單身的娜塔莉亞，過去曾有過2段婚姻、育有1女。在2019年與俄羅斯人權全權代表辦公室負責人伊萬·索洛維約夫（Ivan Solovyov），結束僅維持一年的婚姻。

現年39歲的娜塔莉亞，有別於過去的清新感，洋娃娃般的精緻五官，轉而散發出濃厚的成熟氣息。目前積極經營社群媒體Instagram的她，幾乎每天都會上傳自己的美照。除了在工作時的幹練風格，娜塔莉亞私下的穿搭時髦、氣勢感十足。美貌與政治才能兼具的她，多年後仍成功擄獲人心。

娜塔莉亞私底下打扮時髦。圖/<a href=Instagram" title="娜塔莉亞私底下打扮時髦。圖/Instagram">
娜塔莉亞私底下打扮時髦。圖/Instagram

檢察總長 俄羅斯

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