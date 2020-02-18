疫情衝擊日本AV界 紗倉真菜見面會3大規定：全程要戴

新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情肆虐，日本都出現多宗確診個案，連色情產業都受到影響，最近新規定更傷害到無數「小影迷」的心。因應肺炎持續擴散，較早前日本天團「嵐」已取消了北京演唱會，連日本AV產業亦受牽連，事關人氣女優紗倉真菜（紗倉まな）日前舉辦見面會時立下三大規定，首先就是要全程戴罩，另外兩規定更阻止女優和粉絲「身體接觸」！不過，台灣知名AV達人「一劍浣春秋」就指片商們出發點是希望保護好女優，杜絕被感染風險，呼籲影迷應忍耐一下。

新冠肺炎除了打擊內地娛樂產業，竟然還衝擊到日本AV界，較早前AV女優濱崎真緒已取消了「AV男優三級檢定-台灣特別版」的見面活動，現在連帶日本本土的活動都受影響。由於新冠肺炎可透過飛沫或身體接觸傳播，2月16日人氣女優紗倉真菜在新宿舉行的見面會也因此立下三大規定。

以往女優的粉絲見面會，除了可以一睹偶像真容，還可以握握手甚至被心目中的暗黑女神挽手拍照，不過新規定全部打破了小粉絲的美夢。第一，全部在場人士都在戴上口罩，即使是合照也不可以脫下；第二，取消了粉絲期待萬分的握手環節；第三，到了雙人合照環節，紗倉真菜也不會挽着粉絲的手。

雖然令一班小粉絲的體驗大打節扣，有人認為如果時初次去見面會的話會很失望，但有不少粉絲還是認同特殊情況應特殊處理。台灣知名AV達人「一劍浣春秋」指，女優是事務所的掌上明珠，故必需杜絕她們中招風險，「只能請影迷忍耐一下，拉開距離避免接觸了」。

現年26歲的女優紗倉真菜在日本和台灣擁有極高人氣，除了招牌短髮配上可愛臉蛋，更是AV界小見的才女。紗倉出生於中產家庭，據悉因年少時誤打誤撞看了爸爸的「珍藏」，隨後因為好奇，年僅18歲就入行，初時在寫真界出道，儲夠人氣後才正式下海。

紗倉因作家的身份被稱為才女，隨筆《身為高專生的我和世界邂逅只是個天職》、小說《最低》、《凹凸》等講述職界工作及個人家庭觀等著作，本本都是日本的暢銷書，今個月還有新作推出。除了寫書，她也經營着自己的YouTube頻道，甚至曾被日本國立筑波大學資訊學系邀請作身特別講師，講述出版、廣告、動畫等媒體業界發展的課程，絕對是多才多藝。 以往女優的粉絲見面會，除了可以一睹偶像真容，還可以握握手甚至被心目中的暗黑女神挽手拍照，不過新規定全部打破了小粉絲的美夢。 圖／取自紗倉真菜推特

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文章授權轉載自《香港01》