【一劍浣春秋】想變得和她一樣厲害！AV女優的偶像是？

魔鏡啊魔鏡，你知道AV女優的偶像是誰嗎？

我們先把這問題一刀切成兩半，首先第一個，會讓女孩子憧憬、覺得當AV女優很不錯的人是誰？

最早的時候是Rio，出道時叫柚木蒂娜、日葡混血的她雖然已經引退，不過混血兒的精緻五官、偶像的氣質、曾經君臨AV界的領袖地位，不只讓影迷射到深處無怨尤，也讓許多女孩想和她一樣厲害。像另一位也曾在業界走紅的女優「朝日奈明」就公開表示當初自己非常猶豫要不要下海拍片，直到她參觀了經紀公司內部、看到Rio的作品以及各式各樣的獎座，讓她想成為和前輩一樣厲害的人所以才簽下合約，成為AV女優。

不過Rio已經在2016年引退，新進女優對她也不是那麼熟悉了，現在會讓女孩子有衝動想要下海去拍片的人已經換成了紗倉真菜：2012年出道的她被設定是工科女子、以台灣升學的術語就是念工業高職畢業的女生，連身的工人服、短髮的造型以及一對怎麼揉都不會膩的大奶讓她瞬間暴紅站上AV界的頂端，也讓大家都知道的那家「絕不造假」的SOD集團找到了招牌女優……

女優的偶像紗倉真菜，右為紗倉真菜剛出道的樣子。 圖／取自twitter、sod

而且紗倉真菜一直在進化，除了床上功夫不斷進步、也能接受男優射進去中出連發外，她在AV界外的表現才精采：不只演藝界的老大哥點名認為她是個適合談戀愛的好女孩，號稱是工科女子的她還有超乎想像的文字功力，2016年的自傳小說「最低」不僅大獲好評而且還改編為電影，也從此讓紗倉跳脫了AV界的限制而成為了具有全國知名度的「性感偶像」！

再加上外表愈來愈有女人味，就算現在紗倉真菜仍然固定有謎片發行，但她的事業重心早已逐漸轉移；當AV女優嘛，除了賺錢也需要畫一些大餅讓她們有奮鬥下去的動力，紗倉真菜現在這樣能兼顧AV女優、作家、演員等各種身份的狀況很適合各經紀公司和新進員工說拍AV是很有前途的事業，無形中也讓不少女優把她當神崇拜〜

而第二個問題就是，身在AV界的女優們，會把誰當偶像啊？

女優的偶像明日花。 圖／取自twitter

答案沒有第二個人，自然是明日花綺羅啦，在TRE台灣成人博覽會的慶功宴上幾乎每個女優都想要和她合照，甚至還有人擺明了說「我是為了想見明日花綺羅一面所以才參展的」！

為什麼大家這麼崇拜明日花綺羅呢？很簡單，這位之前正式宣布AV引退的女優不只曾經立於88個星座的頂端可說是AV界的「教皇」，而且她經營副業有成，自創品牌的內衣和泳裝一上市就被搶購一空，從AV女優轉型成時尚教主非常成功；而隨之而來的暴富形象更是讓每個女優都羨慕，誰不想像她一樣揮金如土爽爽過日子？誰不想像她一樣洗白過去的資歷成為年輕女孩最想整型成為的偶像？雖然明日花綺羅成功的秘密一直是個謎，目前大家只知道那不是一個人而是一群人的功勞，但那群人是誰、明日花在這過程中扮演什麼角色、是任人擺布的傀儡還是實際的領導者？但沒關係，有她在就會讓後輩有「有朝一日我也能成為巨星」的感覺，自然會崇拜她而且想接近她，希望能從她身上汲取一些經驗⋯⋯

能不能做到呢？大概很難，但祝福每一個想力爭上游的女優。