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超狂辣媽與女兒被誤認成姐妹 網驚呼：你們是雙胞胎嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
43歲的媽媽與20歲女兒看起來就像姐妹。 圖擷自nypost

保養得宜妳也能青春永駐。在美國有對母女，二人雖然相差23歲，但只要在社群網站上發出合照，網友都會將兩人誤認成姐妹，這讓美國媒體爭相報導，而這位辣媽其實有自己的保養祕訣。

根據《NEW YORK POST》報導，美國加州的43歲媽媽迪亞茲(Joleen Diaz)與20歲女兒梅帕克斯(Meilani Parks)感情好，經常在社群媒體上Po合照，不論是比基尼照還是開心出遊照，兩人的長相總被誤認成雙胞胎。

即使兩人關係親密，迪亞茲表示「我從未跟女兒去過夜店或酒吧，我寧願待在家喝一杯熱茶，看一部好電影」，因為對迪亞茲而言，好的生活作息才是維持美麗的關鍵，她13年前與前夫分開，但一直過著健康、積極的生活，迪亞茲說「我很少喝酒，我大多數時間都在休息，保持飲食均衡」。

迪亞茲在Instagram擁有超過兩萬個人追蹤，她表示「我從12歲開始就會偷用媽媽的保養品，每天呵護肌膚病在早晚各洗一次臉」，另外，迪亞茲每天都會擦防曬乳，補充維生素C，這也使得她變的有自信。網友認為她與女兒看起來像姐妹，迪亞茲也回應「當我有了她（女兒）時，我還很小，所以我們成為姐妹並不是完全不可能」，她也會繼續愛自己，維持辣媽形象。

二人的好感情讓網友稱羨。圖取自IG

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